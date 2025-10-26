باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام تبریک محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت آمده است: «در تقویم این آب و خاک، روز میلاد حضرت زینب (س)، که بهحق نمادی است از صبوری و استقامت، شجاعت و مهربانی، ایمان و عشق، به نام «روز پرستار» نامیده شدهاست؛ روزی که یادآور و نماد تلاشها و مجاهدتهای شما در مسیر خدمت و حراست از سلامت مردم ایران است.
بیگمان نظام سلامت کشور همواره و در همه بخشها، به ویژه در گذر از بحرانهای متعدد، وامدار و مدیون حضور قهرمانانه شما بودهاست.
در سالی که گذشت، جامعه پرستاری ایران بار دیگر، به ویژه در آوردگاه عظیم دفاع ملی ۱۲ روزه، سرفرازانه و خوش درخشید؛ حضوری مسئولانه، متعهدانه و حرفهای که درسآموز و شایسته تجلیل و قدردانی است.
اینجانب به نمایندگی از همه بزرگواران خدوم تیم سلامت کشور، ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت زینب (س)، فرارسیدن «روز پرستار» را به شما پرستاران سختکوش و وظیفهشناس میهنم تبریک میگویم و با قدردانی مجدد از حضور و نقشآفرینی مؤثرتان در همه عرصههای سلامت کشور، برای شما عزیزان تندرستی و روزهایی بهتر آرزو میکنم.»