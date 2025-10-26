باشگاه خبرنگاران جوان ـ رضا جمالپور شاهمنصوری گفت: با اشراف اطلاعاتی و اقدام بهموقع مأمورین پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر شهرستان لالی، ساعت شش صبح روز چهارم آبانماه ۱۴۰۴ و در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان، طی عملیات غافلگیرانه، مقدار ۱۸۱ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گل (ماریجوانا) از یک باند توزیع کشف و ضبط شد.
وی افزود: در این عملیات، پنج نفر متهم دستگیر و پنج دستگاه خودروی حامل مواد توقیف شد که بررسیها نشان میدهد یکی از خودروهای مورد استفاده مسروقه بوده است.
دادستان شهرستان لالی ضمن تقدیر از تلاش نیروهای انتظامی شهرستان، بر برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی با قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد.
منبع: مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان