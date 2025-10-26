معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۸ تهران از تداوم اجرای عملیات ایمن سازی حاشیه محور بزرگراهی آزادگان خبر داد و گفت: در محور شرق به غرب بزرگراه، نیوجرسی‌های بتنی نصب خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، مجید اردکانی با اشاره به این نکته که اجرای این عملیات از سال گذشته در اولویت اقدامات ترافیکی مدیریت شهری منطقه قرار گرفته و بخش اعظمی از معضلات موجود ناشی از عدم وجود گاردریل و جداسازی سطح سواره رو و حاشیه اطراف با اجرائی شدن مصوبات کارگروه ساماندهی بزرگراه آزادگان برطرف کرده، اظهار داشت: از سال گذشته تا کنون در مقاطع مختلف زمانی، ده کیلومتر از طول مسیر با نیوجرسی‌های بتنی ایمن سازی و در صورت تحویل این نوع المان از سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران، اجرای آن ادامه خواهد یافت. 

وی ادامه داد: در سالجاری نیز تا این برهه زمانی، سه کیلومتر از طول مسیر با نصب نیوجرسی‌های بتنی ایمن سازی شده است. 

اردکانی ابراز امیدواری کرد تا با اجرای کامل این عملیات، ضمن کاهش آمار سرقت نوار‌های گاردریلی، بخش قابل توجهی از معضلات ناشی از عدم وجود این نوع المان پر کاربرد و بعضا" سوانح رانندگی برطرف شود.

