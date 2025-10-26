باشگاه خبرنگاران جوان - این الماس یک نیمۀ صورتی و یک نیمۀ بیرنگ دارد و ابعاد آن حدود ۲۴.۳ در ۱۶ در ۱۴.۵ میلیمتر است. وزن آن نیز به گفته مؤسسه گوهرشناسی آمریکا به ۳۷.۴۱ قیراط (معادل ۷.۵ گرم) میرسد.
کارشناسان میگویند نیمه صورتی الماس احتمالاً ابتدا شکل گرفته است، اما به گفته سلی ایتون-ماگانا، مدیر ارشد شناسایی الماس در موسسه گوهرشناسی، این بخش ممکن است در ابتدا بیرنگ بوده و سپس تحت فشار و تغییرات زمینشناسی، مانند رویدادهای کوهزایی میلیونها سال پیش، تغییر شکل یافته و رنگ صورتی پیدا کرده باشد، در حالی که بخش بیرنگ بعدها شکل گرفته است.
الماسهای صورتی بسیار نادر هستند و هنوز بهطور کامل مشخص نیست که دقیقاً چگونه تشکیل میشوند. الماسها بیش از ۱۶۰ کیلومتر زیر سطح زمین در گوشته شکل میگیرند، جایی که فشار و دمای بسیار بالا اتمهای کربن را به شبکهای محکم پیوند میدهد. این ساختار میتواند از طریق فعالیتهای آتشفشانی سریعاً به سطح زمین برسد و الماسهای خام را ایجاد کند.
رنگ الماسها معمولاً ناشی از ناخالصیهایی است که در شبکه کریستالی به دام میافتند، اما این نادر است زیرا تنها عناصر بسیار کوچک میتوانند وارد ساختار شوند. راه دیگر برای تغییر رنگ الماسها (معمولاً به سبز) پرتوگیری طبیعی است که عناصر رادیواکتیو مانند اورانیوم باعث ایجاد خلأ در شبکه کربن میشوند.
اما الماسهای صورتی محصول اختلالات ساختاری هستند؛ یعنی شبکه کریستالی آنها تحت فرآیندهای زمینشناسی خمیده یا فشرده شده است. البته برای صورتی شدن الماس، شرایط فشار و دما باید دقیقاً مناسب باشد، زیرا تغییر شکل بیش از حد باعث قهوهای شدن الماس میشود. به گفته لوک دوسه، زمینشناس ارشد دانشگاه کرتین استرالیا، «تنها تعداد کمی از الماسها صورتی میشوند و اکثر آنها قهوهای هستند».
برای اینکه الماس دو رنگ مشخص داشته باشد، باید در دو مرحله شکل گرفته باشد. بنابراین احتمالا ابتدا نیمه صورتی شکل گرفته و تغییر ساختار داده است و سپس نیمه بیرنگ ایجاد شده و شبکه آن تحت فشار و دما تغییر نکرده است.
این الماس جدید اولین الماس طبیعی دو رنگ صورتی و بیرنگ نیست، اما کارشناسان میگویند نمونههای مشابه قبلی بسیار کوچکتر بودهاند و وزنی بیش از ۲ قیراط (۰.۴ گرم) نداشتهاند.
این الماس از معدن کاروِه در بوتسوانا به دست آمده است، همان معدنی که پیشتر الماسهای خیرهکننده دیگری از جمله دومین الماس خام بزرگ جهان با وزن ۲۴۸۸ قیراط به نام «موتسوِدی» و الماس صورتی ۶۲ قیراطی «بویتملو» در آن کشف شده بودند.
منبع: فرادید