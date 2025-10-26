برگزاری جشنواره انار در روستای گردشگری مارین + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0646\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0645\u0627\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0636\u0645\u0646 \u0639\u0631\u0636\u0647 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0627\u0646\u0627\u0631 \u0648 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0622\u0646 \u0686\u0646\u062f\u06cc\u0646 \u0622\u0626\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0628\u0648\u0645\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u0627\u062c\u0631\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n