برگزاری جشنواره انار در روستای گردشگری مارین + فیلم

روستای مارین گچساران یکی از قطب‌های تولید انار در استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشنواره انار در روستای گردشگری مارین استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، در این جشنواره ضمن عرضه انواع انار و محصولات آن چندین آئین فرهنگی و بومی نیز اجرا شده است.

 

