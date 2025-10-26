باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز فارس در نشست خبری، با تأکید بر اهمیت بهبود کیفیت خدمات غذایی در کشور، نقش کلیدی اتاق اصناف را در حمایت از واحدهای صنفی و ارتقای استانداردهای تولید و عرضه فستفود برجسته کرد.
او گفت: یکی از مأموریتهای اصلی اتاق اصناف، ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات صنوف مختلف از جمله فستفودهاست و برگزاری همایش روز جهانی فستفود میتواند نقطهعطفی در مسیر توسعه این صنعت در استان فارس باشد.
جوانمردی با اشاره به رشد چشمگیر صنعت فستفود در سالهای اخیر، این روند را حاصل خلاقیت و پویایی کارآفرینان دانست و افزود: این پیشرفت نیازمند نظارت دقیق، استانداردسازی و حمایت ساختارمند از سوی نهادهای صنفی است.
او با بیان اینکه اتاق اصناف فارس همواره حامی صنوف نوآور بوده، گفت: در سالهای اخیر، حوزه فستفود در زمینههای کیفیت، مدیریت و خدمات پیشرفت قابل توجهی داشته است.
رئیس اتاق اصناف فارس، هدف از حمایت این نهاد از همایش روز جهانی فستفود را فراتر از یک رویداد نمادین دانست و تصریح کرد: ایجاد ارتباط مؤثر میان واحدهای فستفود، تأمینکنندگان مواد اولیه و برندهای ملی و منطقهای، زمینهساز توسعه پایدار و استانداردسازی خدمات غذایی در سطح استان خواهد بود.
جوانمردی همچنین بر اهمیت آموزشهای تخصصی برای ارتقای عملکرد واحدهای صنفی تأکید کرد و گفت: حتی بهبودهای جزئی در فرآیندهای تولید و مدیریت میتواند بهرهوری بیش از ۵۰۰ واحد فعال در شیراز را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
او این همایش را بستری مناسب برای تبادل دانش، شناسایی ظرفیتهای جدید و آغاز گفتوگوهای سازنده میان فعالان صنعت فستفود دانست و اعلام کرد که این رویداد با همکاری اتحادیه صنف پیتزا و اغذیهفروشان شیراز و شرکت رویدادسازان توسعه پارس برگزار خواهد شد.
جوانمردی ابراز امیدواری کرد که نتایج این همایش منجر به شکلگیری همکاریهای بلندمدت، ارتقای جایگاه صنفی و گسترش ارزشهای رقابتی و سلامت در صنعت فستفود شود.
همایش روز جهانی فستفود؛ گامی نو در مسیر همدلی صنفی و ارتقای خدمات غذایی
رسول احمدپناه، رئیس اتحادیه صنف پیتزا و اغذیهفروشان شیراز نیز در این نشست خبری اعلام کرد: برای نخستین بار، روز جهانی فستفود با محوریت همدلی صنفی و ارتقای جایگاه واحدهای خدمات غذایی در شیراز برگزار خواهد شد. هدف این رویداد، معرفی دستاوردها، انتقال تجربیات و ایجاد شبکهای پایدار میان واحدهای فستفود استان فارس است.
او با اشاره به ماهها برنامهریزی و همفکری برای برگزاری این همایش، آن را نمادی از بلوغ صنفی و انسجام حرفهای دانست و افزود: این رویداد فرصتی است برای شناسایی نقاط قوت و ضعف واحدهای صنفی و معرفی دستاوردهای آنان.
احمدپناه صنعت فستفود را فراتر از یک کسبوکار ساده توصیف کرد و گفت: این صنعت بخشی از سبک زندگی، هویت شهری و اقتصاد شیراز است و بسیاری از جوانان با خلاقیت خود توانستهاند برندهای محلی ارزشمندی را خلق کنند.
او هدف اصلی همایش را معرفی تلاشها، انتقال تجربه و ایجاد شبکهای منسجم میان فعالان این حوزه در سراسر استان فارس عنوان کرد و افزود: این گردهمایی بستری برای طرح چالشها، بررسی راهکارها و ترسیم مسیر آینده صنف خواهد بود. از جمله چالشهای مهم، انطباق با تورم و حفظ کیفیت محصولات است که نیازمند مدلهای اقتصادی شفاف و قابل اجراست.
او همچنین از تدوین «چکلیست کیفیت حداقلی» برای اعضای اتحادیه خبر داد و گفت: رعایت این استانداردها میتواند سلامت مشتریان و اعتبار صنف را تضمین کند.
احمدپناه ابراز امیدواری کرد که این همایش آغاز فصل تازهای در مسیر آموزش، استانداردسازی و ارتقای جایگاه واحدهای فستفود در شیراز و استان فارس باشد و برندهای بومی بتوانند در سطح ملی و بینالمللی بدرخشند.
شیراز الگویی از همکاری بخش خصوصی و صنفی در توسعه صنعت غذاست
مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس نیز در این نشست با اشاره به نقش این شرکت در طراحی و اجرای برنامه گفت: مسئولیت برگزاری نخستین همایش روز جهانی فستفود در شیراز فرصتی ارزشمند برای نمایش همکاری میان بخش خصوصی، اتاق اصناف و اتحادیه صنفی است.
حسین دشتی افزود: این همایش نمونهای موفق از مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی در جهت تقویت اقتصاد شهری و حمایت از صنوف تولیدی و خدماتی محسوب میشود.
او تأکید کرد: این رویداد بر اساس اصول علمی و استانداردهای حرفهای طراحی شده و هدف آن ایجاد بستری برای معرفی برندهای برتر، نمایش تازهترین تجهیزات و مواد اولیه و همچنین فراهم کردن زمینه گفتوگوی تخصصی میان فعالان و ذینفعان صنعت فستفود است.
مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس درباره ساختار و محتوای همایش توضیح داد: این برنامه در تاریخ نهم آذرماه برگزار خواهد شد و شامل بخشهای تخصصی آموزشی، نمایشگاهی، تقدیر از واحدهای برتر و بخش ویژه استارتاپی است.
دشتی با اشاره به اینکه در بخش علمی و آموزشی، پنلهایی با محورهای مدیریت منوی غذایی و بهینهسازی هزینهها، کنترل کیفیت در خطوط تولید فستفود، الزامات بهداشتی و دریافت گواهینامههای ایمنی مواد غذایی برگزار میشود، گفت: مباحث فنی نظیر بهینهسازی مصرف انرژی در تجهیزات پخت صنعتی نیز در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
او با بیان اینکه در بخش نمایشگاهی، شرکتهای تأمینکننده مواد اولیه کلیدی از جمله تولیدکنندگان سس، نان صنعتی و گوشت فرآوریشده، به همراه تولیدکنندگان تجهیزات پیشرفته آشپزخانه صنعتی حضور خواهند داشت، یادآور شد: در این نمایشگاه نوآوریهایی در زمینه کاهش زمان آمادهسازی و افزایش راندمان تولید به نمایش گذاشته میشود.
دشتی ادامه داد: بخش تقدیر از واحدهای برتر، به اعطای نشان کیفیت و تعهد به واحدهای نمونه فستفود در استان فارس اختصاص دارد که بر اساس شاخصهای استانداردسازی، رعایت الزامات بهداشتی و رضایتمندی مشتریان ارزیابی میشوند.
او عنوان کرد: در بخش ویژه استارتاپی نیز برندهای نوپا و شرکتهای خلاق در حوزه فناوری غذا، مدلهای نوآورانه خود را در زمینه بستهبندی، تحویل و بهینهسازی خدمات معرفی خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس اظهار داشت: طراحی این همایش با هدف ایجاد الگویی جدید از همکاری میان بخش صنفی و اجرایی انجام شده است تا بتواند در آینده به عنوان یک الگوی موفق در سایر استانها نیز مورد استفاده قرار گیرد.
او تأکید کرد: هر رویداد صنفی، اگر با رویکرد استراتژیک و برنامهریزی علمی برگزار شود، میتواند به شکلگیری یک اکوسیستم یادگیری، نوآوری و رقابتپذیری منجر شود.
مدیرعامل شرکت رویدادسازان توسعه پارس از رسانهها نیز خواست تا با بازتاب دقیق و حرفهای این رویداد، نقش مؤثری در فرهنگسازی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به صنعت فستفود ایفا کنند. او افزود جامعه باید بداند پشت هر محصول فستفود، دانشی فنی، نظارتی دقیق و تلاشی کارآفرینانه نهفته است و صنعت فستفود امروز، صنعتی مبتنی بر سلامت، ایمنی غذایی و نوآوری است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد که روز جهانی فستفود در شیراز به عنوان رویدادی ملی در تقویم صنفی کشور ثبت شود و زمینهساز رشد پایدار و توسعه واحدهای صنفی و صنعتی فعال در این حوزه شود.