معاون حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا گفت: قاتل مأمور فراجا که در حین تعقیب خودرو سرقتی به شهادت رسیده بود، پس از طی مراحل قانونی و تایید دیوان عالی کشور، در زندان قزلحصار به قصاص رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سلیمان ملک زاده، معاون حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا اظهار داشت: برابر اعلام معاونت حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظاامی ویژه غرب تهران در ساعت ۲۲:۱۰ تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ عوامل گشت ویژه فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار در محور خادم آباد شهریار به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ با ۲ نفر سرنشین آن مظنون می‌شوند.

وی افزود: پس از استعلام مشخص می‌شود خودرو با پلاک جعلی دارای سابقه سرقت است لذا مراتب به مرکز فرماندهی و کنترل انتظامی شهریار اعلام با توجه به آماده باش انتظامی شهرستان با ایجاد دو مرحله ترافیک تصنعی، در نهایت در ترافیک بعدی که راه کاملاً مسدود شده بود راننده خودرو پژو با ایجاد یک فضای مناسب جهت دور گرفتن علی رغم صدور اخطار ایست توسط ستوان "خزایی" و تیراندازی به سمت خودرو جهت توقف، متأسفانه سارقان با سرعت تمام به جهت فرار و عدم دستگیری به سمت وی حمله ور و ضمن زیر گرفتن نامبرده از محل متواری که پس از اعزام نامبرده به بیمارستان امام سجاد (ع) توسط عوامل اورژانس و انجام اقدامات درمانی به دلیل شدت جراحات وارده، خونریزی داخلی و ایست قلبی به درجه رفیع شهادت نائل می‌شود.

وی افزود: با طرح شکایت اولیا دم و پیگیری مستمر و مؤثر و دفاعیات کارشناسان حقوقی فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در شعبه ۱۷ دادگاه کیفری یک استان تهران رأی قصاص قاتل م. ا صادر، با اعتراض وکیل متهم به رأی صادره پرونده به شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور ارسال با پیگیری ویژه کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا و مکاتبه صورت گرفته با دستور رئیس محترم دیوان عالی کشور پرونده را خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داده و رأی دادگاه بدوی مبنی بر قصاص نفس قاتل عیناً تأیید و ابرام شد.

معاون حقوقی و امور دولت و مجلس فراجا در پایان گفت: با طی جری تشریفات قانونی استیذان در معاونت قضائی قوه قضائیه به صورت خارج از نوبت صورت گرفته و حکم قصاص قاتل شهید والامقام در سحرگاه روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ در محوطه زندان قزلحصار استان البرز اجرا شد.

شایان ذکر است، اجرای حکم قصاص قاتل شهید والا مقام موجبات خشنودی و تسلی دل خانواده‌های معظم شهدا و آحاد کارکنان فراجا را فراهم آورده است.

منبع: مهر 

