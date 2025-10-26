باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ " سید امین موسوی" سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: پیرو خبر دریافتی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مبنی بر غصب عنوان توسط یک نفر به عنوان مامور پلیس و اخاذی از شهروندان پیگیری موضوع و دستگیری متهم در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۶۱ ابوذر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با بررسی فنی و به کارگیری شیوه‌های نوین پلیسی، هویت متهم را شناسایی کردند و در حالی که متهم در حال اخاذی از یکی از شهروندان بود شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر نمودند.

این مقام پلیسی ادامه داد: پس از انتقال این متهم به کلانتری به جرم خود مبنی بر اخاذی از شهروندان به بهانه اعمال قانون و پرداخت وجه نقد و ۱۰ فقره اخاذی اعتراف و تا کنون ۳ تن از شکات این پرونده شناسایی شدند و در برخی موارد هم با معرفی خود به عنوان پلیس به بهانه‌های مختلف و ارائه خدمات غیر قانونی از مالباختگان وجه دریافت مینموده که متهم درای سوابق کیفری و کلاهبرداری بوده و در این مورد پرونده تشکیل شده و متهم به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ موسوی خاطر نشان کرد: کشف جرائم احتمالی متهمان و شناسایی سایر مال باختگان این پرونده در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ موسوی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در صورت مراجعه ماموران هر ارگان دولتی، حتما کارت شناسایی و حکم ماموریت وی را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه ابهام مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: پلیس