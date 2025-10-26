باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش جهاد اسلامی فلسطین به شدت ادعای اخیر ارتش رژیم صهیونیستی را مبنی بر آمادهسازی نیروهای این جنبش برای انجام عملیات در اردوگاه النصیرات رد کرده و آن را دروغ و بهانهای برای توجیه نقض آتشبس خواند.
این جنبش در بیانیهای رژیم اشغالگر را مسئول مستقیم نقض توافق آتشبس دانست و از میانجیگران بینالمللی خواست تا در راستای مسئولیتهای خود، برای پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهداتش اقدام کنند.
این واکنش در پی اعلامیه ارتش رژیم صهیونیستی صورت گرفت که مدعی شد یکی از نیروهای جنبش جهاد اسلامی را که قصد حمله به نیروهایش را داشته، در مرکز غزه به قتل رسانده است. رژیم صهیونیستی پیش از این نیز بارها با ادعاهای مشابه، آتشبس در غزه و لبنان را نقض کرده است.
شایان ذکر است که این ادعاها در شرایطی مطرح میشود که رژیم صهیونیستی همواره از ارائه هرگونه مدرک مستدل برای اثبات ادعاهای خود خودداری کرده و این رویکرد به عنوان الگویی تکراری برای توجیه ادامه خشونتها به کار رفته است.
منبع: المیادین