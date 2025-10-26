رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: قرارداد واگن‌های مترو اشکالات حقوقی دارد و مورد ایراد ما و برخی دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، در جمع خبرنگاران درباره سفر شهردار تهران به چین و قرارداد‌های مرتبط با واگن‌های مترو گفت: باید منتظر خبر‌های شهردار تهران از چین باشیم، اما این قرارداد اشکالات حقوقی دارد و مورد ایراد ما و برخی دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته است. امیدوارم این اشکالات به موازات سفر رفع شود و قرارداد چین از لحاظ مقررات و قوانین مستحکم باشد.

وی افزود: در هر صورت منتظر هستیم ببینیم آقای شهردار چه سوغاتی از چین برای مردم تهران خواهند آورد.

تشکری هاشمی در خصوص واگن‌ها توضیح داد: این موضوع ربطی به قرارداد چین و آنچه ما دنبال می‌کنیم ندارد و از طریق دولت و وزارت کشور پیگیری می‌شود. شهرداری تهران نیز سهمی دارد و قرار است ۶۳۰ واگن به شهرداری تحویل داده شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران ادامه داد: آنچه من شنیده‌ام این است که تتمه پیش‌پرداخت حل شده، اما اینکه آیا به دست طرف چینی رسیده یا نه اطلاع دقیقی ندارم؛ البته می‌دانم در دولت حل شده است. همچنین آن‌طور که قول داده شده، دو رام قطار که بیشتر جنبه نمایشی دارد، احتمالاً تا پایان سال به تهران خواهد رسید.

وی تأکید کرد: مردم عزیز باید بدانند ۴۸ ماه طول خواهد کشید تا واگن‌های این قرارداد از زمان نهایی شدن و تکمیل پیش‌پرداخت‌ها به طور کامل به تهران برسد؛ بنابراین حتی اگر مشکلات حل شود، نیازمند صبر ایوب هستیم تا واگن‌ها به دست مردم برسد.

