دادستان عمومی تنکابن از بازداشت شهردار شیرود به اتهام دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفیپور دادستان عمومی وانقلاب شهرستان تنکابن گفت: شهردار شیرود به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی، تضییع حقوق بیت المال و دریافت رشوه بازداشت شد.
او با اشاره به تحقیقات گسترده پلیس اقتصادی در این پرونده، افزود: با شکایت شاکی خصوصی، شواهدی مبنی بر دریافت رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به دست آمد.
دادستان تنکابن با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با فساد، گفت: این دادستانی در مواردی که با انحرافات در مجموعه شهرداری روبهرو شود، بدون تبعیض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
مصطفیپور در پایان افزود: با توجه به ادله و مدارک موجود و دفاعیات متهم، مرجع قضایی در آینده نزدیک رأی نهایی را صادر خواهد کرد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران