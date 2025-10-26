باشگاه خبرنگاران جوان ـ فریده اولاد قباد، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم با گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، اظهار داشت: حضرت زینب (س) الگویی جاودانه از صبر، آگاهی و مسئولیت‌پذیری است؛ بانویی که در دو رسالت مهم، یعنی اشاعه فرهنگ عاشورایی و صیانت از اهل‌بیت (ع) نقشی بی‌بدیل ایفا کرد. امروز مددکاران اجتماعی ما نیز در مسیر خدمت به خانواده‌های ایثارگران، ادامه‌دهنده همان راه و رسالت هستند.

وی با اشاره به نقش اثرگذار مددکاران اجتماعی در سراسر جهان و به‌ویژه در شرایط بحرانی، افزود: در حوادث و بحران‌های مختلف، از جمله در جنگ ۱۲ روزه اخیر، مددکاران ما با ارزیابی وضعیت روانی و اجتماعی خانواده‌ها نقش بسیار بزرگی ایفا کردند. این نقش‌آفرینی نشان می‌دهد که مددکاری اجتماعی در هر شرایطی، محور آرامش و بازسازی روحی جامعه است.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با تأکید بر اینکه اساس شکل‌گیری بنیاد شهید بر مبنای صیانت از حقوق و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بوده، گفت: از زمان تأسیس بنیاد به فرمان امام خمینی (ره)، هدف اصلی، حفظ کرامت و تأمین حقوق خانواده‌های ایثارگر بوده است و این مسیر امروز با تدابیر و هدایت‌های مقام معظم رهبری با اقتدار ادامه دارد. بنابراین، همه سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهبردهای بنیاد باید مبتنی بر آرمان‌ها و دیدگاه‌های امامین انقلاب در زمینه خدمت‌رسانی عادلانه و آگاهانه به جامعه ایثارگری باشد.

وی افزود: در حوزه مددکاری، نخستین راهبرد ما آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی دقیق به خانواده‌های ایثارگران است تا بتوانند شناخت درستی از حقوق خود داشته باشند. بدون آگاهی، دستیابی به عدالت‌محوری ممکن نیست. این آگاهی باید از مسیر آموزش، ارتباط مستمر و استفاده از ظرفیت‌های علمی و رسانه‌ای تقویت شود.

اولاد قباد دومین راهبرد بنیاد شهید را عدالت در خدمات‌رسانی و اصلاح ساختاری نظام توزیع خدمات عنوان کرد و گفت: خدمات بنیاد نباید در استان‌ها یا مناطق مختلف نابرابر باشد. عدالت باید در همه سطوح رعایت شود؛ چه در تخصیص منابع مالی از ستاد به استان‌ها، چه در ارائه خدمات اجتماعی و درمانی. تحقق عدالت ساختاری، یکی از محورهای اصلی اجرای نظام‌نامه مددکاری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تربیت مددکاران حرفه‌ای و تخصصی اظهار داشت: مددکاری اجتماعی یک علم است و بنیاد شهید برای دستیابی به کیفیت مطلوب خدمات، نیازمند تربیت مددکاران حرفه‌ای است. باید از ظرفیت دانشگاه شاهد و سایر مراکز علمی استفاده کنیم تا نیروهایی با دانش، بینش و تجربه کافی در این حوزه پرورش یابند؛ به‌ویژه برای خدمت‌رسانی به مادران شهدا و ایثارگران سالخورده که نیازهای خاص خود را دارند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد در ادامه گفت: سومین راهبرد، توانمندسازی و مشارکت‌محوری است. مددکاران باید خود توانمند باشند تا بتوانند دیگران را توانمند کنند. این مسیر با همکاری شوراهای مشاوران وزارتخانه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌دستگاهی قابل تحقق است.وی با اشاره به نقش فناوری در تحقق عدالت اجتماعی افزود: یکی از ارکان اجرای موفق نظام‌نامه مددکاری، هوشمندسازی و سامانه‌سازی خدمات اجتماعی است. با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، می‌توان عدالت در خدمات‌رسانی را به‌صورت دقیق‌تر رصد و پایش کرد و دسترسی خانواده‌ها به خدمات را تسهیل نمود.

اولاد قباد در پایان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، راهکاری اساسی برای پر کردن شکاف نسلی در جامعه است. بنیاد شهید باید با اجرای برنامه‌های فرهنگی فاخر، ارتباط نسل جوان را با ارزش‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا تقویت کند؛ چراکه روح زنده انقلاب، در فرهنگ ایثار و شهادت جاری است.

منبع: بنیاد شهید و امور ایثارگران