وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تاکید بر ثبات کامل وضعیت تخت‌جمشید و پاسارگاد، شایعات اخیر درباره تهدید این آثار جهانی را بی‌اساس خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز (یکشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در حاشیه نشست مشترک با عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهوری در امور روستایی و مناطق محروم کشور، در پاسخ به پرسشی درباره‌ برخی ادعاها پیرامون احتمال تهدید محوطه‌ی جهانی تخت‌جمشید اظهار داشت: اگر کوچک‌ترین تهدیدی متوجه این اثر جهانی باشد، به‌صورت رسمی از سوی وزارتخانه پیگیری و اطلاع‌رسانی می‌شود. بنده شخصاً به استان سفر کرده‌ام و هیچ اتفاق جدیدی در حوزه‌ تخت‌جمشید رخ نداده است. وضعیت نسبت به گذشته کاملاً با ثبات است.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به پیگیری‌های مستمر و میدانی افزود: در روزهای اخیر چندین‌بار با مدیرکل میراث‌فرهنگی استان فارس گفت‌وگو داشته‌ام و حتی دیروز نیز در تهران با ایشان جلسه برگزار کردم. بر اساس گزارش رسمی، هیچ ساخت‌وساز یا فعالیت تهدیدآمیزی در محدوده‌ تخت‌جمشید و پاسارگاد شکل نگرفته است. تا این لحظه نیز هیچ مکاتبه‌ای از سوی یونسکو یا هیچ مرجع بین‌المللی درباره‌ چنین موضوعی دریافت نشده و این خود نشان می‌دهد که ادعاهای مطرح‌شده فاقد پشتوانه و مستندات معتبر است.

وی با تاکید بر ضرورت پایبندی به واقع‌سنجی و استناد به منابع رسمی در حوزه‌ میراث جهانی گفت: چنانچه تهدیدی برای یک اثر جهانی وجود داشته باشد، مسیر طبیعی آن ارسال گزارش رسمی از سوی یونسکو به دولت و وزارت میراث‌فرهنگی است. وقتی هیچ‌گونه مکاتبه یا اخطار رسمی وجود ندارد، بدیهی است که این‌گونه مسائل ریشه در ناآگاهی از واقعیت‌های میدانی دارد.

صالحی‌امیری با یادآوری حضورهای مکرر خود در استان فارس و بازدیدهای میدانی از مجموعه‌های جهانی، افزود: شخصاً تاکنون چندین‌بار از تخت‌جمشید بازدید کرده‌ام و آخرین سفرم نیز به‌تازگی انجام شد. علاوه بر آن، ارتباط دائمی و منظم با مدیریت استانی برقرار است. هیچ تغییر یا رخداد جدیدی در محدوده‌ آثار جهانی مشاهده نشده و مردم می‌توانند اطمینان داشته باشند که حفاظت از این میراث فاخر ملی با نهایت دقت، حساسیت و مسئولیت‌پذیری در حال انجام است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم در صورت وجود هرگونه مستند واقعی، گزارش‌ها به‌صورت رسمی به وزارت میراث‌فرهنگی ارسال شود تا مسیر قانونی بررسی و اقدام طی شود. اما تا امروز هیچ مستندی در این زمینه دریافت نشده است. وضعیت تخت‌جمشید و پاسارگاد کاملاً پایدار، امن و تحت مدیریت دقیق است.

منبع: وزارت میراث فرهنگی

برچسب ها: میراث فرهنگی ، بنای تاریخی ، پاسارگاد ، تخت جمشید
Iran (Islamic Republic of)
بختیاری حافظ وتن
۰۲:۵۹ ۰۵ آبان ۱۴۰۴
مگه هویت ملی برای اینها مهم است ، هرچه میگن دروغه
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
برداشت از آبهای زیر زمینی برای کشاورزی و خالی شدن زیر پا تهدید نیست
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۱۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
تحصیل و مدرک شما چی هست؟ چه اطلاعاتی داری؟ چه سوادی دارید که اونجا پشت میز نشستی
۰
۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
حواست را جمع کن این که گفتی شوخی بردار نیست
۱
۱
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۴:۴۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۴
پس حتما هست
هرچی میگن برعکسش میشه هیشه
۰
۲
