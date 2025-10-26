باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فجر شهید سپاسی شیراز از ساعت ۱۵ امروز یکشنبه ۴ آبان با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه پارس شیراز رو در روی هم قرار گرفتند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، مهران احمدی، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان

ترکیب فجرسپاسی: علی غلامزاده، محمد آژیر، سینا شاه عباسی، علی هلیچی، ساسان جعفری کیا، مسعود ریگی، محمود مطلق زاده، فرشید اسماعیلی، میثم مرادی، شروین بزرگ و حسین شهابی

دقایق حساس بازی

بازی از ساعت ۱۵ و با سوت داور آغاز شد.

دقیقه ۲: نفوذ کوشکی از سمت چپ با ارسال زمینی این بازیکن همراه شد که دروازه بان فجر توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۵: برای استقلال ضربه آزاد شکل گرفت که ارسال صالح حردانی بی حاصل بود و از کنار دروازه فجر به بیرون رفت.

دقیقه ۱۰: روی ارسال توپ توسط فرشید اسماعیلی موقعیت خطرناکی برای این تیم شکل گرفت، اما سینا شاه عباسی در ضربه آخر دقت کافی را نداشت و فرعباسی توپ را در اختیار گرفت.

دقیقه ۱۵: ضربه آزاد برای استقلال شکل گرفت که شوت یاسر آسیانی به شکل خطرناکی از کنار دروازه فجر راهی اوت شد.

دقیقه ۲۲: شروین بزرگ در موقعیت گلزنی برای فجرسپاسی قرار گرفت، اما شوت او با اختلاف زیاد از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۳۳: شوت از راه دور مسعود ریگی با اختلاف بسیار کمی از بالای دروازه استقلال به بیرون رفت.

دقیقه ۳۵: روی پاس در عمق مهران احمدی، یاسر آسانی در موقعیت خوبی برای گلزنی قرار گرفت، اما ضربه او دقت کافی را نداشت و به کناره دروازه فجر برخورد کرد.

دقیقه ۳۹: روی خطای سینا شاه عباسی روی سعید سحرخیزان داور به سود استقلال اعلام پنالتی کرد.

دقیقه ۴۲: یاسر آسانی موفق شد از روی نقطه پنالتی گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۱+ ۴۵: روی حمله استقلال توپ به دست مدافع فجرسپاسی برخورد کرد تا داور برای دومین بار برای استقلال پنالتی اعلام کرد.

دقیقه ۲ + ۴۵: روی نفوذ علیرضا کوشکی به محوطه جریمه فجرسپاسی ارسال توپ توسط این بازیکن به دست سینا شاه بیگی برخورد کرد تا داور برای دومین بار برای این تیم پنالتی اعلام کند. سعید سحرخیزان پشت توپ ایستاد و موفق شد گل دوم بازی را برای این تیم به ثمر برساند.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود استقلال در نیمه اول به پایان رسید.

نیمه دوم بازی از ساعت ۱۶:۰۷ آغاز شد.

دقیقه ۴۶: سعید سحرخیزان روی اشتباه غلامزاده صاحب موقعیت گلزنی شد، اما دروازه خالی از دروازه بان فجرسپاسی را نتوانست باز کند و توپ او به بیرون رفت.

دقیقه ۵۲: پس از چند بار رفت و برگشت توپ بین بازیکنان دو تیم، فجرسپاسی در پشت محوطه جریمه صاحب فرصت شد که شوت حقدوست با فاصله بسیار زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۶۱: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

دقیقه ۷۴: دو ارسال پیاپی بازیکنان فجرسپاسی، راه به درون دروازه استقلال نبرد. سانتر وثوقی‌فرد با ضربه سر محمد آژیر از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۸۶: ارسال کرنر رامین رضاییان به روی دروازه با ضربه سر مدافعان فجرسپاسی دفع شد که پشت محوطه جریمه، حسین گودرزی با یک شوت دیدنی و ضربه‌ای استثنایی، به زیباترین شکل ممکن توپ را به تور دروازه فجرسپاسی چسباند و پیروزی آبی‌ها را دلچسب‌تر کرد.

استقلال با این پیروزی ۱۳ امتیازی شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به آلومینیوم اراک با ۱۳ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت‌. فجر سپاسی هم موقتا با همان ۹ امتیاز در رده دهم است.