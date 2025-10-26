تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران با شکست هنگ‌کنگ به مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در منامه بحرین، تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال دختر ایران به مصاف هنگ‌کنگ رفت که شاگردان لی دو هی با نتیجه قاطع سه بر صفر و با امتیاز‌های (۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۸) حریف هنگ‌کنگی خود را از پیش رو برداشتند و به جمع چهار تیم صعودکننده راه پیدا کردند.

ملی‌پوشان دختر والیبال ایران تاکنون موفق به شکست تیم‌های قطر، بحرین، چین تایپه و اندونزی شده‌اند و حالا با شکست هنک‌کنگ باید به مصاف برنده دیدار فیلیپین و چین تایپه بروند.

آیدا ولی نژاد، معصومه قدمی طبقدهی، هستی واحدی، لعیا افزونی، یلدا جعفری، یسنا آهنکوب رو، مبینا کریمی، آیدا باقرنیا، ستایش سادات حسینی، نگار حسینی، نگار عباسی و النا همایونی راد بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر در مسابقات بحرین هستند.

