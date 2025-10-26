\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0637\u0627\u0647\u0627 \u0634\u0631\u06cc\u0641\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u06cc\u0646\u0627\u0644 \u0645\u0648\u06cc\u200c\u062a\u0627\u06cc \u0648\u0627\u06cc\u200c\u06a9\u0631\u0648 \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0628\u0627 \u062d\u0631\u06cc\u0641\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0631\u0627\u0642\u060c \u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f \u0648 \u0641\u06cc\u0644\u06cc\u067e\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u06f8.\u06f2\u06f0 \u0628\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0646\u0632 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646\u00a0\u0633\u0648\u062f\u0627 \u0622\u0642\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0633\u0627\u063a\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0646\u0632 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u0646\u062f.