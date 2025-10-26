شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از کمبود امکانات رفاهی در تنگ ابوالحیات در مسیر شیراز به کازرون استان فارس ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تنگ ابوالحیات یا تنگ بوالحیات نام تنگی است در مسیر شیراز به کازرون که البته در جاده قدیم شیراز کازرون واقع شده  و بسیار زیبا و دیدنی است. در این مکان آریو برزن سردار شجاع ایرانی مقابل اسکندر مقدونی ایستادگی و راه را به روی سپاهیان بست؛ به همین منظور بسیاری از گردشگران تمایل دارند در این مکان توقف کنند، اما به دلیل نبود زیرساخت ازجمله پارکینگ و فضای سبز مناسب، قادر نیستند به راحتی از دیدن این مکان زیبا و تاریخی بازدید کنند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: سالار خطیر - فارس

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: کمبود امکانات رفاهی ، سوژه خبری ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
نارضایتی مسافران از عملکرد قطار سرخس به مشهد
شهروندخبرنگار خراسان شمالی؛
کمبود امکانات رفاهی در بیمارستان بجنورد صدای بیماران را درآورد
رنجش بیماران از کمبود امکانات رفاهی در بیمارستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رنجش برخی از کارکنان آموزش و پرورش از تاخیر در پرداخت حقوق
نارضایتی مسافران از عملکرد قطار سرخس به مشهد
مشکلات عوارض اعمال شده بدون تردد در محدوده طرح آلودگی هوا از زبان شهروندخبرنگار
گلایه اهالی مهدیس اهواز از جمع آوری زباله‌ها در ساعت‌های ابتدایی روز + فیلم
ترویج و احیای ورزش زورخانه ای در مدرسه امام خمینی آران و بیدگل + فیلم
متقاضیان خودروی ساینای دوگانه سوز همچنان در انتظار تحویل
کمبود امکانات رفاهی گردشگران تنگ ابوالحیات کازرون را به دردسر انداخت + فیلم
آخرین اخبار
کمبود امکانات رفاهی گردشگران تنگ ابوالحیات کازرون را به دردسر انداخت + فیلم
ترویج و احیای ورزش زورخانه ای در مدرسه امام خمینی آران و بیدگل + فیلم
متقاضیان خودروی ساینای دوگانه سوز همچنان در انتظار تحویل
گلایه اهالی مهدیس اهواز از جمع آوری زباله‌ها در ساعت‌های ابتدایی روز + فیلم
مشکلات عوارض اعمال شده بدون تردد در محدوده طرح آلودگی هوا از زبان شهروندخبرنگار
نارضایتی مسافران از عملکرد قطار سرخس به مشهد
رنجش برخی از کارکنان آموزش و پرورش از تاخیر در پرداخت حقوق
رنجش والدین از کمبود سرایدار در برخی از مدارس کرج
رنجش شهروندان گلپایگانی از گران شدن قیمت میوه
فیلمی از جشنواره ملی تاک و افلاک در کامو و چوگان
متقاضیان دانشگاه فرهنگیان همچنان در انتظار افزایش سن ورود به دانشگاه