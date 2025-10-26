شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از کمبود امکانات رفاهی در تنگ ابوالحیات در مسیر شیراز به کازرون استان فارس ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تنگ ابوالحیات یا تنگ بوالحیات نام تنگی است در مسیر شیراز به کازرون که البته در جاده قدیم شیراز کازرون واقع شده و بسیار زیبا و دیدنی است. در این مکان آریو برزن سردار شجاع ایرانی مقابل اسکندر مقدونی ایستادگی و راه را به روی سپاهیان بست؛ به همین منظور بسیاری از گردشگران تمایل دارند در این مکان توقف کنند، اما به دلیل نبود زیرساخت ازجمله پارکینگ و فضای سبز مناسب، قادر نیستند به راحتی از دیدن این مکان زیبا و تاریخی بازدید کنند.

