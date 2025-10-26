باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌سردار عباس‌زاده در آیین معارفه فرمانده جدید انتظامی شهرستان هوراند با اشاره به نقش محوری نیروی انتظامی در جامعه گفت: نیروی انتظامی تکیه‌گاه تمام مردم و سازمان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی است. اقتصاد ما باید پویا باشد و ما با تمام توان در صحنه هستیم تا همه مردم احساس آرامش و امنیت کنند. خداوند بزرگ را شاکریم که در جایگاهی هستیم تا امنیت را به بهترین مردمان کشورمان تقدیم کنیم.

وی با بیان اینکه برخی از جرایم در شهرستان هوراند حتی به یک درصد هم نمی‌رسد افزود: علیرغم گذشت دو سال از استقرار فرمانده انتظامی در شهرستان هوراند تمامی خدمات انتظامی از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی، پلیس آگاهی، مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات و امنیت عمومی، سامانه ۱۹۷ و مجوز فعالیت پلیس ۱۱۰ راه‌اندازی شده است.

جانشین فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی همچنین به درخواست مردم این شهرستان برای ایجاد فرماندهی انتظامی بخش چهاردانگه اشاره کرد و گفت:این موضوع در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.

در پایان این مراسم از خدمات سه‌ساله‌ سرهنگ منصور مسعودی تقدیر و سرهنگ اسماعیل فتحی به‌ عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان هوراند معرفی شد.