باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -دانشآموزان آذربایجان شرقی موفق به کسب چهار مدال طلا، هشت مدال نقره و دو مدال برنز و یک دیپلم افتخار در المپیادهای علمی باشگاه دانشپژوهان جوان شدند.
رشته علوم و فناوری نانو
محمد مهدی فرجپور از مدرسه استعدادهای درخشان علامه طباطبایی بناب _ مدال طلا
رادین حاسبی از مدرسه استعدادهای درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال نقره
امین دفتری انباردان از مدرسه استعدادهای درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال نقره
مبین رحیمپور از مدرسه استعدادهای درخشان علامه جعفری ناحیه دو تبریز _ مدال نقره
آران علافی بناب از مدرسه استعدادهای درخشان علامه طباطبایی بناب _ مدال نقره
آرمین هاشمزاده قراملکی از مدرسه استعدادهای درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز
در بخش مدیریت، اقتصاد و حکمرانی
سینا شرافت بشیر از مدرسه استعدادهای درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال طلا
در المپیاد زیستشناسی
پویا صمد زمینی از مدرسه استعدادهای درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ مدال طلا
مهیا نوظهوری از مدرسه استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه چهار تبریز _ مدال برنز
در قسمت المپیاد ریاضی
رضا اسمعیلپور فردانجرد از مدرسه غیردولتی سلام ناحیه چهار تبریز مدال طلا
ایلیا قادری از مدرسه استعدادهای درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ مدال نقره
در بخش المپیاد ادبی
الیار پوربابا از مدرسه استعدادهای درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ مدال نقره
در قسمت المپیاد هوش مصنوعی
مهدی جهانبین از مدرسه استعدادهای درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال مدال برنز
آرشا شکری _ مدرسه استعدادهای درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ دیپلم افتخار
در قسمت المپیاد علوم زمین
هادی ناظر قراملکی از مدرسه نمونه دولتی سعدی ناحیه دو تبریز _ مدال نقره