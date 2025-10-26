باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌دانش‌آموزان آذربایجان شرقی موفق به کسب چهار مدال طلا، هشت مدال نقره و دو مدال برنز و یک دیپلم افتخار در المپیاد‌های علمی باشگاه دانش‌پژوهان جوان شدند.

رشته علوم و فناوری نانو

محمد مهدی فرج‌پور از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه طباطبایی بناب _ مدال طلا

رادین حاسبی از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال نقره

امین دفتری انباردان از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال نقره

مبین رحیم‌پور از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه جعفری ناحیه دو تبریز _ مدال نقره

آران علافی بناب از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه طباطبایی بناب _ مدال نقره

آرمین هاشم‌زاده قراملکی از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز

در بخش مدیریت، اقتصاد و حکمرانی

سینا شرافت بشیر از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال طلا

در المپیاد زیست‌شناسی

پویا صمد زمینی از مدرسه استعداد‌های درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ مدال طلا

مهیا نوظهوری از مدرسه استعداد‌های درخشان فرزانگان ناحیه چهار تبریز _ مدال برنز

در قسمت المپیاد ریاضی

رضا اسمعیل‌پور فردانجرد از مدرسه غیردولتی سلام ناحیه چهار تبریز مدال طلا

ایلیا قادری از مدرسه استعداد‌های درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ مدال نقره

در بخش المپیاد ادبی

الیار پوربابا از مدرسه استعداد‌های درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ مدال نقره

در قسمت المپیاد هوش مصنوعی

مهدی جهان‌بین از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال مدال برنز

آرشا شکری _ مدرسه استعداد‌های درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ دیپلم افتخار

در قسمت المپیاد علوم زمین

هادی ناظر قراملکی از مدرسه نمونه دولتی سعدی ناحیه دو تبریز _ مدال نقره