۱۴ مدال رنگارنگ و دیپلم افتخار توسط دانش‌آموزان استان آذربایجان شرقی در المپیادهای علمی باشگاه دانش‌پژوهان جوان کسب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌دانش‌آموزان آذربایجان شرقی موفق به کسب چهار مدال طلا، هشت مدال نقره و دو مدال برنز و یک دیپلم افتخار در المپیاد‌های علمی باشگاه دانش‌پژوهان جوان شدند.
 
رشته علوم و فناوری نانو
محمد مهدی فرج‌پور از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه طباطبایی بناب _ مدال طلا
 رادین حاسبی از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال نقره
 امین دفتری انباردان از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال نقره
مبین رحیم‌پور از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه جعفری ناحیه دو تبریز _ مدال نقره
 آران علافی بناب از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه طباطبایی بناب _ مدال نقره
 آرمین هاشم‌زاده قراملکی از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز
 
در بخش مدیریت، اقتصاد و حکمرانی
 سینا شرافت بشیر از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال طلا
 
در المپیاد زیست‌شناسی
 پویا صمد زمینی از مدرسه استعداد‌های درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ مدال طلا
مهیا نوظهوری از مدرسه استعداد‌های درخشان فرزانگان ناحیه چهار تبریز _ مدال برنز
 
در قسمت المپیاد ریاضی
رضا اسمعیل‌پور فردانجرد از مدرسه غیردولتی سلام ناحیه چهار تبریز مدال طلا
 
ایلیا قادری از مدرسه استعداد‌های درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ مدال نقره
 
در بخش المپیاد ادبی
 الیار پوربابا از مدرسه استعداد‌های درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ مدال نقره
 
در قسمت المپیاد هوش مصنوعی
مهدی جهان‌بین از مدرسه استعداد‌های درخشان علامه امینی ناحیه سه تبریز _ مدال مدال برنز
 آرشا شکری _ مدرسه استعداد‌های درخشان شهید مدنی ناحیه چهار تبریز _ دیپلم افتخار
 
 در قسمت المپیاد علوم زمین
هادی ناظر قراملکی از مدرسه نمونه دولتی سعدی ناحیه دو تبریز _ مدال نقره
برچسب ها: کسب مدال ، المپیادهای علمی
خبرهای مرتبط
بازگشت دانش‌آموزان مدال‌آور مسابقات المپیک جهانی صربستان به استان آذربایجان شرقی
کسب دو مدال طلا توسط نمایندگان استان آذربایجان شرقی در مسابقات ملی مهارت
دانش آموز مرندی ستاره جهانی مسابقات دعوت به ریاضی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک صوفیان
درخشش دانش‌آموزان آذربایجان شرقی در المپیادهای علمی
نیروی انتظامی تکیه‌گاه امنیت، اقتصاد و آرامش مردم است
آخرین اخبار
نیروی انتظامی تکیه‌گاه امنیت، اقتصاد و آرامش مردم است
درخشش دانش‌آموزان آذربایجان شرقی در المپیادهای علمی
افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک صوفیان
فراجا نماد اقتدار و رأفت باشد
افتتاح چندین زمین چمن مصنوعی در مدارس لیلان