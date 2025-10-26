باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - هزارجریبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان، با اشاره به کاهش بارش‌ها و افزایش دما در استان گفت: در آستانه آغاز فصل کشت پاییزه در گلستان، نهمین کاروان ترویج بهره‌وری ویژه الگوی کشت ملی محصولات زراعی با رویکرد تغییر اقلیم، در سطح استان، فعال شد.

او افزود: نوع زراعت باید متناسب با شرایط جدید تغییر کند.

وی اظهار داشت: به جای کشت محصولات پرآب‌بر، باید به سمت محصولاتی برویم که مصرف آب کمتری دارند و بیشترین بهره‌وری را از منابع موجود در بخش کشاورزی داشته باشیم.

هزارجریبی با دعوت از کشاورزان برای همراهی با الگوی کشت جدید گفت: از همه کشاورزان می‌خواهم در تصمیم‌گیری درباره اینکه چه محصولی بکارند و چه میزان کشت داشته باشند، با توجه به تغییرات اقلیمی، همکاری کنند تا بتوانیم بیشترین بهره‌وری را از آب، کود و سایر سرمایه‌گذاری‌های حوزه کشاورزی داشته باشیم و منابع و ذخایر موجود را برای آینده حفظ کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: همه اقدامات و اطلاعات لازم در شهرستان‌ها به اطلاع کشاورزان خواهد رسید تا برنامه‌ریزی‌ها به صورت دقیق و عملیاتی اجرا شود.

محمد ناظری مدیر زراعت جهادکشاورزی گلستان هم گفت : تمامی نهاد‌های مورد نیاز، به‌ویژه بذر اصلاح شده، مطابق با برنامه کشت تهیه شده است و از کشاورزان محترم خواسته شده برای تأمین بذر اصلاح شده به مراکز جهاد کشاورزی استان مراجعه کنند.

معاون کشاورزی استان با اشاره به خسارت‌های گسترده ناشی از خشکسالی در سال زراعی گذشته، تاکید کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از اطلاعات هواشناسی و اجرای کشت به موقع، همراه با بارندگی موثر، خسارت‌ها کاهش یابد.

وی همچنین به کشاورزان توصیه کرد: در دیمزار‌ها از روش کشت مستقیم استفاده کنند. تجهیزات مناسب کشت مستقیم در سطح شهرستان‌ها توزیع شده و دسترسی به آن برای کشاورزان فراهم است. همچنین رعایت فواصل کاشت و استفاده از بذر اصلاح شده ضروری است تا با توسعه کشاورزی حفاظتی، خسارت ناشی از خشکسالی به حداقل ممکن برسد.