\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0628\u062d\u0631\u06cc\u0646 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0646 \u06f4\u06f0-\u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0645\u0648\u06cc\u200c\u062a\u0627\u06cc \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u0646\u0627\u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0628\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0627\u06cc\u0644\u0646\u062f \u0631\u0641\u062a.\n\u062c\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u06cc \u062d\u0633\u0627\u0633 \u0648 \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u0641\u0642 \u0634\u062f \u06f2\u06f9 \u0628\u0631 \u06f2\u06f8 \u0627\u0632 \u0633\u062f \u00a0\u062d\u0631\u06cc\u0641 \u062e\u0648\u062f \u06af\u0630\u0634\u062a \u0648 \u0635\u0627\u062d\u0628 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0637\u0644\u0627 \u0634\u062f.