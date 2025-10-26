موی تای کار کشورمان موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ باران جانی در وزن ۴۰-کیلوگرم موی‌تای دختران به مصاف ناپیدا کانیابوری از تایلند رفت.

جانی در رقابتی حساس و نزدیک موفق شد ۲۹ بر ۲۸ از سد  حریف خود گذشت و صاحب مدال طلا شد.

