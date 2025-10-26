سخنگوی کرملین اعلام کرد صحبت در مورد لغو دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا اشتباه است اما افزود که برای آن، آمادگی لازم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تلویزیون دولتی روسیه گزارش داد که کرملین روز یکشنبه اعلام کرد صحبت در مورد لغو دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اشتباه است، اما افزود که برای آن آمادگی لازم است.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به پاول زاروبین، خبرنگار تلویزیون دولتی کرملین گفت: «روسای جمهور نمی‌توانند صرفاً برای ملاقات، ملاقات کنند، آنها نمی‌توانند فقط وقت خود را تلف کنند و در این مورد صریح هستند. به همین دلیل است که آنها به (سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه) و (مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده) دستور داده‌اند تا این فرآیند را آماده کنند. این فرآیند پیچیده است.»

پسکوف همچنین در مورد تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده علیه غول‌های نفتی روسیه، لوک اویل (LKOH.MM) و روسنفت (ROSN.MM) اظهار نظر کرد و آنها را «گامی غیردوستانه» خواند، اما گفت که روسیه به دنبال ایجاد روابط دوستانه با همه کشورها از جمله ایالات متحده است.

پسکوف به زاروبین گفت: «علیرغم تفاوت‌های ظریفی که رئیس جمهور ایالات متحده ابراز کرد، ما همچنان باید به سمت منافع خود گرایش داشته باشیم. منافع ما ایجاد روابط خوب با همه کشورها از جمله ایالات متحده است.» پسکوف گفت: «البته اقداماتی که این هفته انجام شد، گامی غیردوستانه بود. آنها در واقع به چشم‌انداز احیای روابط ما آسیب رسانده‌اند. اما این بدان معنا نیست که ما باید از این آرمان‌ها دست برداریم. ما باید کاری را انجام دهیم که به نفع ما باشد.»

 او همچنین گفت که روسیه هر کسی را که در مصادره احتمالی دارایی‌های مسدود شده روسیه دست داشته باشد، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

منبع: رویترز

