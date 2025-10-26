باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کاترین کانولی، نامزد مستقل چپ‌گرا، با کسب ۶۳درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری ایرلند به عنوان رئیس‌جمهور بعدی این کشور انتخاب شد. وی که مواضع صریحی در حمایت از فلسطین دارد، طی یک سخنرانی در دوبلین متعهد شد "رئیس‌جمهوری برای همه" باشد.

مواضع قاطع در قبال فلسطین

کانانولی در دوره رقابت انتخاباتی خود آشکارا جنگ اسرائیل در غزه را نسل‌کشی خوانده و از دولت‌های غربی به دلیل همدستی انتقاد کرده است. وی در مصاحبه‌ای در اکتبر با شبکه JOE، ادامه تجارت ایرلند با اسرائیل را کاری شرم‌آور توصیف کرد.

کانانولی در سخنانش از مردم ایرلند به دلیل ابراز صریح حمایت از فلسطین تقدیر کرد و گفت: این مردم ایرلند، جوان و پیر، هستند که گفتند این کار را به نام ما انجام ندهید و در هر شرایط آب و هوایی و هر فصلی، به مدت نزدیک به دو سال برای توقف نسل‌کشی در غزه به خیابان آمده‌اند.

وی افزود: مردم کشورمان را وادار کردند تا سال گذشته فلسطین را به رسمیت بشناسد و آنها در هر مرحله با لایحه سرزمین‌های اشغالی ما را تحت فشار قرار می‌دهند.

کانانولی در مواضع انتخاباتی خود بر اهمیت حق تعیین سرنوشت فلسطینیان تأکید کرده و گفته است که فلسطینیان باید به طور دموکراتیک تصمیم بگیرند که چه کسی کشورشان را رهبری کند.

منبع: قدس