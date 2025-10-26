نخست وزیر اسلواکی گفت که کشورش در هیچ برنامه اتحادیه اروپا با هدف تأمین مالی کمک نظامی به اوکراین شرکت نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نخست وزیر اسلواکی، رابرت فیکو روز یکشنبه گفت که اسلواکی در هیچ برنامه اتحادیه اروپا با هدف تأمین مالی کمک نظامی به اوکراین شرکت نخواهد کرد.
اسلواکی کمکهای نظامی دولتی به اوکراین را با روی کار آمدن دولت فیکو در سال ۲۰۲۳ متوقف کرد، اما همچنان فروش تجاری را مجاز دانسته است. فیکو با کشورهای اتحادیه اروپا در مورد جنگ اختلاف نظر دارد و میگوید راه حل در میدان نبرد نیست.
رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند که "نیازهای مالی مبرم" اوکراین را برای دو سال آینده برآورده کنند، اما از تأیید طرحی برای استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای تأمین وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به کی یف خودداری کردند.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته است که این پول میتواند بلافاصله برای تقویت دفاع هوایی، ناوگان هوایی و مواضع خط مقدم اوکراین استفاده شود.
فیکو در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفت: "من اجازه نمیدهم اسلواکی در هیچ طرح مالی با هدف کمک به اوکراین در مدیریت جنگ و هزینههای نظامی شرکت کند. "
فیکو همچنین از تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین انتقاد کرده و گفته است که این تحریمها بیشتر به اروپا آسیب میرسانند. اسلواکی و مجارستان هر دو از خریداران انرژی روسیه هستند و اکنون با تحریمهای ایالات متحده علیه شرکتهای نفتی روسیه، روسنفت و لوکاویل، که قرار است ماه آینده اجرایی شوند، روبهرو هستند.
فیکو روز یکشنبه در پاسخ به سوالی در مورد این خطرات گفت که پالایشگاه اسلواکی، اسلونفت، بخشی از گروه نفت و گاز MOL مجارستان (MOLB.BU) است که خریدار نفت نیست.
فیکو در اولین اظهارات خود پس از اعلام تحریمها توسط ایالات متحده در هفته گذشته گفت: «در حال حاضر، ما اوضاع را اینگونه ارزیابی نمیکنیم.»
ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان روز جمعه گفت که مجارستان در حال یافتن راهی برای دور زدن تحریمهای ایالات متحده است.
منبع: رویترز