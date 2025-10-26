در مجمع انتخاباتی هیئت کوهنوردی استان قم آقای جواد خلیلی با ۱۵ رای از ۱۹ رای به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ در مجمع انتخاباتی هیئت کوهنوردی استان قم که در اداره کل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد، آقای جواد خلیلی با ۱۵ رای به عنوان رئیس هیئت کوهنوردی استان قم انتخاب شد.

رئیس هیئت کوهنوردی استان قم توسعه کوهنوردی در استان قم را از اولویت‌ها و برنامه‌های خود عنوان کرد گفت استعداد یابی برای کودکان و نوجوانان و برگزاری دوره‌های آموزشی در رشته کوهنوردی و معرفی بیشتر این رشته به مردم از مهمترین اولویت‌های کاری خود اعلام کرد.

پیش از این آقای علی رضا آذری سرپرست هیئت کوهنوردی بود.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، کوهنوردی
خبرهای مرتبط
برگزاری ۱۱ مجمع ورزشی در ۵۰ روز؛ نظارت دقیق بر عملکرد هیئت‌ها و تلاش برای رفع چالش سرپرستی
ستاره نوظهور کیوروگی ایران: درس و ورزش جزو اولویت‌های زندگی من هستند
صعود مقتدرانه بسیجیان منتخب به قله برف انبار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طلبه فیلمساز در جشنواره فیلم کوتاه تهران درخشید
۹ هزار دانش‌آموز قمی وارد دنیای هوش مصنوعی شدند
آخرین اخبار
۹ هزار دانش‌آموز قمی وارد دنیای هوش مصنوعی شدند
طلبه فیلمساز در جشنواره فیلم کوتاه تهران درخشید
پلمب یک واحد صنعتی آلاینده هوا در شهرک صنعتی محمودآباد قم
انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان قم موافق افزایش قیمت‌هاست! / آیا این انجمن حیاط خلوت اتاق اصناف است؟
جواد خلیلی رئیس هیئت کوهنوردی استان قم شد
بلاتکلیفی چندین ساله بلوار شهید سلیمانی قم/محور شمال به جنوب شهر با چهره‌ای برون‌شهری
افزایش پوشش بیمه‌ای و خدمات الکترونیک در بیمه سلامت قم