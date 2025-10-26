نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی از تجهیز تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی با هزینه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -‌شهسواری در جمع دهیاران بخش نظرکهریزی هشترود با بیان اینکه لایروبی و احیای قنات‌ها در روستا‌ها امید را به مردم روستا برمی‌گرداند گفت: دهیاران و شورا‌های روستا با احیای قنات‌ها می‌توانند به پایداری و توسعه کشاورزی کمک کنند.

وی از تجهیز تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی با هزینه‌ای بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان خبرداد و گفت: تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی با ۱۵ لیتر در ثانیه فقط برای شهر نظرکهریزی است و این مقدار با توجه به افزایش جمعیت شهر نظرکهریزی باید به ۵۵ لیتر در ثانیه افزایش یابد.

شهسواری گفت: مجتمع‌های آبرسانی سهند ۱ و ۲ با ۲۰ میلیارد تومان تا ۲ سال آینده تجهیز خواهند شد که با تجهیز آن روستا‌های این بخش نیز از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس از مسئولین شهرستان خواست شهروندان هشترودی مهاجرت کننده به سایر شهر‌ها را با دادن امتیازات ساخت و ساز تشویق و ترغیب کنند که دوباره به محل زندگی خود کوچ کنند.

برچسب ها: تصفیه خانه آب ، مجتمع آبرسانی
خبرهای مرتبط
بزودی مجتمع آبرسانی ستارخان ورزقان وارد شبکه توزیع آب شرب می‌شود‌
تامین آب شرب بهداشتی ۱۰۶ روستای آذربایجان شرقی
بهره برداری از تصفیه خانه مجتمع آبرسانی ستارخان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اطلاعیه قطع گاز برخی از روستا‌های شهرستان میانه
پلاک کوبی ۵ هزار اصله درخت در آذربایجان شرقی
آخرین اخبار
پلاک کوبی ۵ هزار اصله درخت در آذربایجان شرقی
اطلاعیه قطع گاز برخی از روستا‌های شهرستان میانه
احیای قنات‌ها برای اقتصاد روستا‌ها اهمیت دارد
دسترس‌پذیری ادارات برای معلولان اولویت ماست
بهره برداری از مدرسه سه کلاسه روستای آقابابا سنگ ورزقان
برخی از دبیران، فعالیت‌های ستاد را حاشیه‌ای می‌دانند
تجهیز تصفیه‌خانه آب شرب شهر نظرکهریزی
توزیع ۱۰۰۰ دستگاه لوازم خانگی در آذربایجان شرقی
نیروی انتظامی تکیه‌گاه امنیت، اقتصاد و آرامش مردم است
درخشش دانش‌آموزان آذربایجان شرقی در المپیادهای علمی