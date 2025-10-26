باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- فرزانه صادق، در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه تعریض و بهسازی آزادراه ساوه–سلفچگان اظهار کرد: این آزادراه نه تنها بار ترافیکی قابل‌توجهی را تحمل می‌کند، بلکه به‌عنوان نقطه اتصال کریدورهای شمال–جنوب و شرق–غرب کشور، نقش کلیدی در تبادلات تجاری و حمل‌ونقل منطقه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه این طرح تا پایان دولت چهاردهم به بهره‌برداری خواهد رسید، افزود: با اجرای این پروژه، ضمن اصلاح بار ترافیکی موجود، سهولت جابه‌جایی کالا و مسافر در مسیرهای ترانزیتی کشور افزایش خواهد یافت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت این محور در دیپلماسی حمل‌ونقل منطقه‌ای اظهار داشت: امروز در کمیسیون زیربنایی کشور، موضوع اتصال محور اراک به بروجرد نیز مطرح خواهد شد. این حلقه مکمل می‌تواند گره‌های ترافیکی و گلوگاه‌های ترانزیتی را برطرف کرده و نقش مؤثری در ارتباطات حمل‌ونقلی ایران با کشورهای همسایه ایفا کند.

صادق با اشاره به روند توسعه شبکه آزادراهی کشور، بیان کرد: پروژه‌های آزادراهی در مسیرهای شمال–جنوب و شرق–غرب از سال گذشته آغاز شده و در ماه‌های آینده نیز چند طرح دیگر به مرحله اجرا خواهد رسید.

وی همچنین بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: در پروژه فعلی، ۹۰ درصد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده که این مشارکت، در سرعت تکمیل و بهره‌برداری مؤثر پروژه بسیار اثرگذار است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نشست‌های اخیر با کشورهای منطقه، گفت: در سفر به پاکستان و دیدار با وزرای حمل‌ونقل منطقه، موضوع تکمیل کریدورها، تسهیل فرآیندهای مرزی و افزایش تبادلات تجاری مورد بررسی قرار گرفت و توافقاتی نیز در خصوص انتقال بار کشور چین از مسیر پاکستان و ایران به اروپا حاصل شد.

وی در پایان بیان کرد: ارتباطات بندری و دریایی میان ایران و پاکستان نیز در دستور کار قرار دارد و امیدواریم در ماه‌های آینده شاهد عملیاتی شدن این همکاری‌ها باشیم.