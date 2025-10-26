باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - حسن زاده در جلسه تنظیم بازار گفت: این برنج‌ها بر اساس درگاه سهمیه شهرستان‌ها در اختیار عوامل شهرستانی قرار می‌گیرد و با نظر کارگروه تنظیم بازار شهرستان‌ها، فرآیند توزیع در سطح شهرستان‌ها انجام خواهد شد.

وی درباره توزیع گوشت منجمد توضیح داد: موضوع گوشت منجمد نیز به همین شیوه مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود و سهمیه مشخص آن در اختیار استان قرار گرفته است. بخشی از این سهمیه بیش از ۴۰ تن بوده که در قالب همان کارگروه‌های تنظیم بازار شهرستانی و بر اساس سهمیه هر شهرستان، در اختیار نمایندگان محلی قرار می‌گیرد.

حسن زاده در ادامه به موضوع مرغ گرم اشاره کرد و افزود: تکمیل زنجیره تولید، توزیع و عرضه مرغ گرم در قالب سامانه‌ای مشخص مورد تأکید قرار گرفته است. این موضوع با توجه به دستور دادستانی و تکالیف دستگاه‌های مرتبط، به‌طور جدی در حال پیگیری و اجرا است تا عرضه و توزیع به صورت شفاف و منظم انجام شود.