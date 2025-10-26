باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سؤالی از باشگاه خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت سرمایهگذاری در حوزه معدن اظهار داشت: برای رسیدن به رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن، نیازمند سرمایهگذاری ۵۵ میلیارد یورویی هستیم که این میزان سرمایهگذاری باید از داخل باشد، به اصطلاح ثروت صندوق دولت؛ یعنی نه از بانک مرکزی، بلکه از سرمایهگذاری خارجی این اتفاق باید بیفتد.
وی افزود: این ۵۵ میلیارد یورو سرمایهگذاری شامل همه چیز است؛ حتی بخشی از انرژی و زیرساختها را نیز در این ۵۵ میلیارد یورو به صورت کامل دیدهایم و تعریف کردهایم. مبانی و الزامات مشخصی برای آن تعریف کردهایم.
او بیان کرد: در صورتی که این الزامات را نداشته باشیم، دسترسی به سرمایهگذاری خارجی ممکن نیست. شرایط موجود و روانسازی جریانهای سیاسی باید قویتر باشد تا بتوانیم از سرمایههای داخلی ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم.
بهرامن گفت: تا به امروز هیچ مبلغی از این میزان جذب نشده است و این اتفاق باید مستقیماً از طریق شرکتهای مربوطه و سازمان سرمایهگذاری رخ دهد. این مسیری است که ما میتوانیم به راحتی میزبان سرمایههای بزرگ در داخل کشور در مسیر توسعه بخش معدن باشیم.
وی ادامه داد: اگر ما شرایط لازم را رعایت نکنیم، قاعدتاً یکی از کشورهایی خواهیم بود که در منطقه، بهعنوان یکی از استثناهای منطقه، جذب سرمایهگذاری خارجی در این بخش بسیار بالا خواهد بود. این موضوع صرفاً به این دلیل است که میتواند تأمینکننده بخشی از نیازهای جوامع تا سال ۲۰۲۵ باشد.
بهرامن افزود: ما باید به حدود ۲۵ سال آینده فکر کنیم و این فضا را برای خودمان تعریف کنیم. هر کاری که در بخش معدن انجام میدهیم باید بر اساس این سرمایهگذاریها و برنامهریزیهای امروز سازمان زمینشناسی باشد.