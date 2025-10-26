شهروندخبرنگار ما به مناسبت روز پرستار تصاویری از پویش نهالکاری در شهرستان فریمان استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار پویش نهالکاری در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، اعضای شورای همیاران طبیعت شهرستان فریمان استان رضوی، عضو هیات اندیشه ورز دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، جمعی معلمین روستای میاندهی و میر محمد و سرگداربرگزار شد. در این پویش همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن عرض خداقوت از زحمات کادر درمانی روستای میاندهی و میر محمد تشکر نموده و با کاشت چنداصله نهال در محوطه خانه بهداشت روستای زیبای میاندهی این روز را گرامی داشتند. قابل ذکر است «تعیین درخت بان» هرسه روستا و تقدیم هدیه فرهنگی به دانش آموزان روستای سرگدار و میاندهی و میر محمد پس از نهال کاری مورد استقبال دانش آموزان واقع شد. 

نشست همفکری با معلمین همیار طبیعت و توجیه همیاران طبیعت دانش آموز برای خوانش نمایش نامه مرتب با طبیعت و اجرای شعر خوانی حسن ختام برنامه بود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن  یونسی - خراسان رضوی

اجرای پویش نهال کاری و گرامیداشت روز پرستار در دهستان بالابند فریمان

گرامیداشت روز پرستار در دهستان بالابند فریمان

اجرای پویش نهال کاری و گرامیداشت روز پرستار در دهستان بالابند فریمان

اجرای پویش نهال کاری و گرامیداشت روز پرستار در دهستان بالابند فریمان

اجرای پویش نهال کاری و گرامیداشت روز پرستار در دهستان بالابند فریمان

اجرای پویش نهال کاری و گرامیداشت روز پرستار در دهستان بالابند فریمان + فیلم

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: سوژه خبری ، پویش نهالکاری ، روز پرستار
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
تقدیر حافظان امنیت از مدافعان سلامت در نیشابور + عکس
قطعه شعری از شاعر ایرانی در وصف و مقام حضرت زینب (س)
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
دیداربسیج زنان صالح آباد با پرستاران در روز ولادت حضرت زینب کبری (س) + فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شادمانی شیرازی‌ها در شب ولادت حضرت زینب (س) + عکس
تجلیل و قدردانی از کارکنان درمانگاه قمربنی هاشم (ع) شهرستان آران و بیدگل در روز پرستار + فیلم
نمایی از بازگشایی اتاق ورزش در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
نیروهای شرکتی بانک ملی همچنان در بلاتکلیفی استخدام
۳۷ سال انتظار اعضای تعاونی مسکن سرخه حصار برای تحویل واحدها
آخرین اخبار
۳۷ سال انتظار اعضای تعاونی مسکن سرخه حصار برای تحویل واحدها
نیروهای شرکتی بانک ملی همچنان در بلاتکلیفی استخدام
نمایی از بازگشایی اتاق ورزش در دبیرستان دخترانه مولوی اصفهان + فیلم
تجلیل و قدردانی از کارکنان درمانگاه قمربنی هاشم (ع) شهرستان آران و بیدگل در روز پرستار + فیلم
شادمانی شیرازی‌ها در شب ولادت حضرت زینب (س) + عکس
یکسال انتظار برای تحویل طرح مادران خودروی اطلس G
درخواست فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد برای تسریع در استخدام دستگاه‌های اجرایی
اجرای پویش نهال کاری و گرامیداشت روز پرستار در دهستان بالابند فریمان + فیلم
کمبود امکانات رفاهی گردشگران تنگ ابوالحیات کازرون را به دردسر انداخت + فیلم