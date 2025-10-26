باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار پویش نهالکاری در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، اعضای شورای همیاران طبیعت شهرستان فریمان استان رضوی، عضو هیات اندیشه ورز دانشگاه پیام نور خراسان رضوی، جمعی معلمین روستای میاندهی و میر محمد و سرگداربرگزار شد. در این پویش همکاران اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن عرض خداقوت از زحمات کادر درمانی روستای میاندهی و میر محمد تشکر نموده و با کاشت چنداصله نهال در محوطه خانه بهداشت روستای زیبای میاندهی این روز را گرامی داشتند. قابل ذکر است «تعیین درخت بان» هرسه روستا و تقدیم هدیه فرهنگی به دانش آموزان روستای سرگدار و میاندهی و میر محمد پس از نهال کاری مورد استقبال دانش آموزان واقع شد.

نشست همفکری با معلمین همیار طبیعت و توجیه همیاران طبیعت دانش آموز برای خوانش نمایش نامه مرتب با طبیعت و اجرای شعر خوانی حسن ختام برنامه بود.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن یونسی - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.