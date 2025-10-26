آثار هنرمندان ، بازتابی از نگاه الهی و تجلی خلاقیت و محبت خداوند در وجود هنرمندانی است که با وجود محدودیت‌های جسمی، آثار فاخر و چشم‌نوازی را خلق کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مشهدی، دبیر چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی همام در حاشیه نمایشگاه با اشاره به جلوه‌های شگفت‌انگیز آثار هنرمندان حاضر در این رویداد گفت: یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز آثار این جشنواره، به تصویر کشیدن اعجاز الهی توسط خالقان آثار است.

وی افزود: هنرمندانی که با وجود محدودیت‌های جسمی و ظاهری، آثاری با زیبایی، خلاقیت و ظرافت خلق می‌کنند، در واقع نگاه خداوند را در خلاقیت و محبت الهی متجلی می‌سازند.

دبیر جشنواره با اشاره به روند برگزاری نمایشگاه گفت: امروز، روز چهارم جشنواره است و تاکنون حدود سه و نیم میلیارد تومان اعتبار برای خرید آثار فراهم شده است. امیدواریم با تحقق وعده‌ها، این رقم تا فردا به پنج میلیارد تومان برسد تا تمامی آثار به فروش برسند.

مشهدی اظهار داشت: امسال برای نخستین‌بار تمامی آثار بخش ملی جشنواره به فروش خواهد رسید.در بخش بین‌الملل، با توجه به محدودیت‌های دیپلماتیک، حدود ۶۰ درصد آثار قابل فروش خواهند بود.

حمایت‌های پس از جشنواره از هنرمندان

وی از تداوم حمایت‌ها از هنرمندان شرکت‌کننده خبر داد و گفت: تمامی این هنرمندان نیازمند حمایت ۱۰۰ درصدی هستند. سال گذشته تسهیلاتی از طریق بانک ملی اعطا شد و امسال نیز این حمایت‌ها در قالب طرح‌های اشتغال‌زایی از سوی سازمان بهزیستی دنبال می‌شود.

مشهدی اعلام کرد: فردا آقای حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، از نمایشگاه بازدید خواهند کرد و خبر‌های خوبی در زمینه حمایت از هنرمندان ارائه می‌شود.

حضور چهره‌های فرهنگی و برنامه‌های آینده

به گفته دبیر جشنواره، «آقای دکتر صالحی امیری» نیز فردا به همراه تیم اجرایی و معاونان خود در بخش صنایع‌دستی حضور خواهد یافت و خبر‌های امیدوارکننده‌ای در این زمینه اعلام خواهد شد.

وی افزود: در سالن چندرسانه‌ای کاخ جشنواره، نشست‌های تخصصی و آینده‌پژوهی در حوزه آکادمی، نمایش و تئاتر برگزار می‌شود که بستر توسعه فعالیت‌های فرهنگی سال آینده را فراهم می‌کند.

رونمایی از اثر فاخر موسیقی در اختتامیه

مشهدی از تولید یک اثر فاخر موسیقی با همکاری گروهی از هنرمندان شاخص کشور خبر داد و گفت: این اثر در موزه موسیقی تهران تولید می‌شود و در مراسم اختتامیه جشنواره رونمایی خواهد شد.

دبیر جشنواره در پایان از استقبال خوب مردم از نمایشگاه خبر داد و گفت: پیش‌بینی ما حضور ۳ تا ۵ هزار نفر بازدیدکننده بود که خوشبختانه این هدف محقق شده است.

برچسب ها: جشنواره همام ، خدمات توانیابان ، هنرمندان تجسمی
خبرهای مرتبط
چهارمین جشنواره بین‌المللی همام آغاز به کار کرد
پناهیان مطرح کرد؛
هنر معلولان تجلی اراده الهی است/هنرمندان معلول معلمان امید و معنا هستند
چهارمین جشنواره بین‌المللی «همام» با حضور هنرمندان دارای معلولیت از افغانستان و ۱۳ کشور جهان در تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
استرداد یک زن به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
منتظر سوغاتی آقای شهردار از چین هستیم
آخرین اخبار
اعجاز الهی در آثار هنرمندان جشنواره همام/افزایش بودجه خرید آثار تا ۵ میلیارد تومان
جشنواره همام، قله توانمندی هنرمندان دارای معلولیت است/ وام ۲۰۰ میلیونی برای هنرمندان معلول
تاثیر نظم در سلامت روان نوجوانان + فیلم
آشنایی با هویت جنسیتی در زندگی مشترک و خانواده + فیلم
باید از بازخورد‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی برای بهبود فرآیند‌ها بهره ببریم
برگزاری اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمان شهر کارگری تهران
موفقیت ۱۱ زندانی ندامتگاه قزلحصار در پذیرش مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
ریزش ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری یک کشته و چهارمصدوم برجا گذاشت
کشف و ضبط ۱۳ گونه غیرمجاز حیات وحش در یکی از آکواریوم فروشی‌های تهران
استرداد یک زن به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز
آگاهی‌بخشی، عدالت در خدمات و توانمندسازی، سه راهبرد اصلی نظام مددکاری اجتماعی است
منتظر سوغاتی آقای شهردار از چین هستیم
اخاذی با غصب عنوان پلیس
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
بهسازی میدان تجریش با رویکرد حفظ هویت و صیانت از درختان کهنسال ادامه دارد
عبور آمار ایمن سازی در بزرگترین شریان ارتباطی جنوب غرب پایتخت از مرز ده کیلومتر
افتتاح کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در منطقه۱۴
گامی رو به جلو برای مقابله با تغییر اقلیم
نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ تهران به نام شهدای گرانقدر
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
برای باقیمانده بدهی می‌توان محکوم علیه را بازداشت کرد
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
ورود دو رام قطار به ناوگان متروی پایتخت/ شورای تهران نباید نسخه آزمایشی انتخابات تناسبی باشد
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
کاهش ۳۰ درصدی جرایم خشن در کشور