باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مشهدی، دبیر چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی همام در حاشیه نمایشگاه با اشاره به جلوه‌های شگفت‌انگیز آثار هنرمندان حاضر در این رویداد گفت: یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز آثار این جشنواره، به تصویر کشیدن اعجاز الهی توسط خالقان آثار است.

وی افزود: هنرمندانی که با وجود محدودیت‌های جسمی و ظاهری، آثاری با زیبایی، خلاقیت و ظرافت خلق می‌کنند، در واقع نگاه خداوند را در خلاقیت و محبت الهی متجلی می‌سازند.

دبیر جشنواره با اشاره به روند برگزاری نمایشگاه گفت: امروز، روز چهارم جشنواره است و تاکنون حدود سه و نیم میلیارد تومان اعتبار برای خرید آثار فراهم شده است. امیدواریم با تحقق وعده‌ها، این رقم تا فردا به پنج میلیارد تومان برسد تا تمامی آثار به فروش برسند.

مشهدی اظهار داشت: امسال برای نخستین‌بار تمامی آثار بخش ملی جشنواره به فروش خواهد رسید.در بخش بین‌الملل، با توجه به محدودیت‌های دیپلماتیک، حدود ۶۰ درصد آثار قابل فروش خواهند بود.

حمایت‌های پس از جشنواره از هنرمندان

وی از تداوم حمایت‌ها از هنرمندان شرکت‌کننده خبر داد و گفت: تمامی این هنرمندان نیازمند حمایت ۱۰۰ درصدی هستند. سال گذشته تسهیلاتی از طریق بانک ملی اعطا شد و امسال نیز این حمایت‌ها در قالب طرح‌های اشتغال‌زایی از سوی سازمان بهزیستی دنبال می‌شود.

مشهدی اعلام کرد: فردا آقای حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، از نمایشگاه بازدید خواهند کرد و خبر‌های خوبی در زمینه حمایت از هنرمندان ارائه می‌شود.

حضور چهره‌های فرهنگی و برنامه‌های آینده

به گفته دبیر جشنواره، «آقای دکتر صالحی امیری» نیز فردا به همراه تیم اجرایی و معاونان خود در بخش صنایع‌دستی حضور خواهد یافت و خبر‌های امیدوارکننده‌ای در این زمینه اعلام خواهد شد.

وی افزود: در سالن چندرسانه‌ای کاخ جشنواره، نشست‌های تخصصی و آینده‌پژوهی در حوزه آکادمی، نمایش و تئاتر برگزار می‌شود که بستر توسعه فعالیت‌های فرهنگی سال آینده را فراهم می‌کند.

رونمایی از اثر فاخر موسیقی در اختتامیه

مشهدی از تولید یک اثر فاخر موسیقی با همکاری گروهی از هنرمندان شاخص کشور خبر داد و گفت: این اثر در موزه موسیقی تهران تولید می‌شود و در مراسم اختتامیه جشنواره رونمایی خواهد شد.

دبیر جشنواره در پایان از استقبال خوب مردم از نمایشگاه خبر داد و گفت: پیش‌بینی ما حضور ۳ تا ۵ هزار نفر بازدیدکننده بود که خوشبختانه این هدف محقق شده است.