بیست‌وپنجمین رویداد ملی تا ثریا با عنوان گردشگری ارزش‌گذار و با محوریت توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری در حوزه گردشگری، به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس و با همکاری هلدینگ پیشگامان زیرمجموعه بنیاد تعاون بسیج، پارک علم و فناوری شریف و پارک علم و فناوری استان فارس برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید میکاییلی، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس گفت: در این رویداد، شرکت‌های استارت‌آپی، صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی فرصت خواهند داشت تا طرح‌ها و ایده‌های خود را در محور‌های مختلف گردشگری شامل اقتصاد گردشگری، حفظ محیط زیست، تعالی فرهنگی و اجتماعی، گردشگری پایدار و مسئولانه، سلامت و تندرستی، اقامتگاه‌های هوشمند، بازاریابی هوشمند گردشگری و زنجیره تأمین هوشمند ارائه کنند.

او افزود: این برنامه با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه در صنعت گردشگری برگزار می‌شود و علاوه بر بخش کارگاه‌های آموزشی، حمایت‌های مالی و پشتیبانی فنی از طرح‌های برتر نیز در نظر گرفته شده است.

میکاییلی مهلت ارسال طرح‌ها را تا ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد و  با دعوت از علاقه‌مندان برای مشارکت در این رویداد خاطرنشان کرد: ثبت‌نام و ارسال طرح‌ها از طریق سامانه www.pishgamanhub.com انجام می‌شود.

گفتنی است، سلسله رویداد‌های ملی تا ثریا با هدف شتاب‌دهی به ایده‌های فناورانه در حوزه‌های علمی، صنعتی و اقتصادی در سراسر کشور برگزار می‌شود و این دوره با تمرکز بر گردشگری و فناوری‌های نوین سفر در استان فارس و شهر شیراز برگزار خواهد شد.

منبع: سپاه فجر فارس

برچسب ها: رویداد ملی ، ثریا ، گردشگری ، شیراز
