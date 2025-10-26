فیلم سینمایی «ناتوردشت» به سی و یکمین جشنواره بین‌المللی مینسک-لیستاپاد بلاروس راه پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی، فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی محصول سازمان سینمایی سوره در بخش رقابتی جشنواره بین المللی فیلم مینسک - لیستاپاد به نمایش در می‌آید. 

همچنین از دیگر آثار این سازمان، انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی و فیلم سینمایی «باغ کیانوش» به کارگردانی رضا کشاورز حداد و تهیه‌کنندگی محمدجواد موحد نیز در دو بخش دیگر رقابتی این جشنواره حضور دارند. 

این جشنواره بین المللی دارای بخش‌های گوناگونی از جمله انیمیشن، کودک و نوجوان و مستند است. مأموریت این جشنواره معرفی «سینمای ارزشمند» است و از آثار هنری و مستقل تا فیلم‌های شاخص و جریان اصلی سینمای جهان، با تمرکز بر تماشاگران از اهداف آن است.

امسال سی و یکمین دوره این جشنواره از ۳۱ اکتبر تا ۷ نوامبر برابر با ۹ تا ۱۶ آبان ماه سال جاری در شهر مینسک کشور بلاروس برگزار می‌شود. 

پخش بین‌المللی این آثار، برعهده مرکز بین‌الملل سوره است.

