باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی، فیلم سینمایی «ناتوردشت» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان و تهیهکنندگی مهدی فرجی محصول سازمان سینمایی سوره در بخش رقابتی جشنواره بین المللی فیلم مینسک - لیستاپاد به نمایش در میآید.
همچنین از دیگر آثار این سازمان، انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیهکنندگی مصطفی حسنآبادی و فیلم سینمایی «باغ کیانوش» به کارگردانی رضا کشاورز حداد و تهیهکنندگی محمدجواد موحد نیز در دو بخش دیگر رقابتی این جشنواره حضور دارند.
این جشنواره بین المللی دارای بخشهای گوناگونی از جمله انیمیشن، کودک و نوجوان و مستند است. مأموریت این جشنواره معرفی «سینمای ارزشمند» است و از آثار هنری و مستقل تا فیلمهای شاخص و جریان اصلی سینمای جهان، با تمرکز بر تماشاگران از اهداف آن است.
امسال سی و یکمین دوره این جشنواره از ۳۱ اکتبر تا ۷ نوامبر برابر با ۹ تا ۱۶ آبان ماه سال جاری در شهر مینسک کشور بلاروس برگزار میشود.
پخش بینالمللی این آثار، برعهده مرکز بینالملل سوره است.