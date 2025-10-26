باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسماعیل حسینی پس از بازدید میدانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور از پروژههای جادهای حوزه انتخابیه با همراهی جعفر قادری و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از اتخاذ تصمیمات مؤثر در حوزه زیرساختهای راه روستایی خبر داد.
او در تشریح جزئیات این بازدید اظهار کرد: در خصوص جاده کیانآباد به گردنه باباحاجی مقرر شد در فاز نخست، دو قطعه به طول حدود ۹ کیلومتر و با عرض ۱۱ متر اجرا شود. همچنین بخشهایی از مسیر که در محدوده طرح هادی روستاهای واقع در مسیر قرار دارد، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری خواهد شد.
حسینی با اشاره به مشکل مسیر سیاخ _ دارنگون گفت: براساس مصوبه جدید، دو قطعه نخست تا سهراهی خانهخمیس به طول شش کیلومتر تکمیل میشود. همچنین مقرر شد تا پایان آبان، طرح نهایی گردنه سینهسفید با توجیه فنی و اقتصادی از سوی مشاور پروژه ارائه شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مسیر کوهمرهسرخی نیز توافق شد دو قطعه از مسیر به طول ۱۰ کیلومتر تا پل قرهآقاج تا دهه فجر به بهرهبرداری برسد. افزون بر این، تعریض قطعه سوم به طول حدود سه کیلومتر آغاز شده و با موافقت صورتگرفته، تعریض ادامه مسیر با اولویت رفع نقاط حادثهخیز در فازهای بعدی دنبال خواهد شد.
او افزود: مناقصه پروژه بازگشایی مسیر مسقان _ نوجین انجام شده و بهزودی قرارداد نهایی منعقد و عملیات اجرایی آغاز میشود.
حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، همچنین در خصوص جاده قلات _ کودیان _خانزنیان گفت: بخش زیادی از عملیات خاکبرداری قطعه اول به پایان رسیده و اجرای قطعه دوم نیز بهزودی آغاز خواهد شد.
او درباره محور شیراز _ داریون _خرامه نیز توضیح داد: در مسیر رفت و برگشت هشت کیلومتری واقع در محدوده شهر داریون، مقرر شد مسیر کندرو توسط شهرداری این شهر احداث شود و راهداری نیز تعریض و روکش آسفالت مسیر اصلی را برعهده گیرد. همچنین برای مسیر آرامستان بهشت احمدی تا شهر داریون، در جلسه آینده مقرر شد شهردار داریون و مدیرکل راهداری مدل همکاری مشارکتی را تهیه و ارائه کنند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: در این بازدید میدانی، موارد متعددی درباره روکش آسفالت راههای روستایی حوزه انتخابیه نیز مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد عملیات اجرایی آنها در دستور کار قرار گیرد.
منبع: نماینده مردم شیراز در مجلس