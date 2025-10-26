نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس از تصویب مجموعه‌ای از مصوبات میدانی در حوزه راه‌های روستایی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور خبر داد و گفت: این تصمیمات، زمینه‌ساز تحرک جدی در اجرای پروژه‌های جاده‌ای حوزه انتخابیه خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسماعیل حسینی پس از بازدید میدانی معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از پروژه‌های جاده‌ای حوزه انتخابیه با همراهی جعفر قادری و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از اتخاذ تصمیمات مؤثر در حوزه زیرساخت‌های راه روستایی خبر داد.

او در تشریح جزئیات این بازدید اظهار کرد: در خصوص جاده کیان‌آباد به گردنه باباحاجی مقرر شد در فاز نخست، دو قطعه به طول حدود ۹ کیلومتر و با عرض ۱۱ متر اجرا شود. همچنین بخش‌هایی از مسیر که در محدوده طرح هادی روستا‌های واقع در مسیر قرار دارد، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیگیری خواهد شد.

حسینی با اشاره به مشکل مسیر سیاخ _ دارنگون گفت: براساس مصوبه جدید، دو قطعه نخست تا سه‌راهی خانه‌خمیس به طول شش کیلومتر تکمیل می‌شود. همچنین مقرر شد تا پایان آبان، طرح نهایی گردنه سینه‌سفید با توجیه فنی و اقتصادی از سوی مشاور پروژه ارائه شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مسیر کوهمره‌سرخی نیز توافق شد دو قطعه از مسیر به طول ۱۰ کیلومتر تا پل قره‌آقاج تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد. افزون بر این، تعریض قطعه سوم به طول حدود سه کیلومتر آغاز شده و با موافقت صورت‌گرفته، تعریض ادامه مسیر با اولویت رفع نقاط حادثه‌خیز در فاز‌های بعدی دنبال خواهد شد.

او افزود: مناقصه پروژه بازگشایی مسیر مسقان _ نوجین انجام شده و به‌زودی قرارداد نهایی منعقد و عملیات اجرایی آغاز می‌شود.

حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، همچنین در خصوص جاده قلات _ کودیان _خان‌زنیان گفت: بخش زیادی از عملیات خاکبرداری قطعه اول به پایان رسیده و اجرای قطعه دوم نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

او درباره محور شیراز _ داریون _خرامه نیز توضیح داد: در مسیر رفت و برگشت هشت کیلومتری واقع در محدوده شهر داریون، مقرر شد مسیر کندرو توسط شهرداری این شهر احداث شود و راهداری نیز تعریض و روکش آسفالت مسیر اصلی را برعهده گیرد. همچنین برای مسیر آرامستان بهشت احمدی تا شهر داریون، در جلسه آینده مقرر شد شهردار داریون و مدیرکل راهداری مدل همکاری مشارکتی را تهیه و ارائه کنند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: در این بازدید میدانی، موارد متعددی درباره روکش آسفالت راه‌های روستایی حوزه انتخابیه نیز مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد عملیات اجرایی آنها در دستور کار قرار گیرد.

منبع: نماینده مردم شیراز در مجلس

برچسب ها: راه و شهرسازی ، نماینده مردم شیراز در مجلس
خبرهای مرتبط
حمایت کامل از سایت هسته‌ای شیراز
نماینده شیراز و زرقان:
بخش خصوصی جای دولت را تنگ نمی‌کند/سهم فارس از سفر اول دولت ناچیز بود
تاکید نماینده مجلس بر ضرورت جابه‌جایی زندان عادل‌آباد شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ثبت لحظه‌های آرام پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو + فیلم
نخستین همایش روز جهانی فست فود در شیراز برگزار می‌شود
آغاز برداشت خرمالو از باغ‌های استهبان
پرواز دوباره میهمان مهاجر بر فراز رودخانه قره آغاج
آغاز به کار طرح ملی نوآفرین صنعت ساز در فارس
رونمایی از سامانه هوشمندسازی اتحادیه‌ها و محصولات فناورانه شرکت خلاق کلینیک فارس در شیراز
تجدید میثاق دانش‌آموزان شیرازی با شهدای حرم مطهر + تصاویر
آخرین اخبار
تجدید میثاق دانش‌آموزان شیرازی با شهدای حرم مطهر + تصاویر
آغاز به کار طرح ملی نوآفرین صنعت ساز در فارس
رونمایی از سامانه هوشمندسازی اتحادیه‌ها و محصولات فناورانه شرکت خلاق کلینیک فارس در شیراز
نخستین همایش روز جهانی فست فود در شیراز برگزار می‌شود
ثبت لحظه‌های آرام پلنگ ایرانی در پارک ملی بمو + فیلم
آغاز برداشت خرمالو از باغ‌های استهبان
پرواز دوباره میهمان مهاجر بر فراز رودخانه قره آغاج
تأکید بر حفظ انسجام ملی و حمایت از رهبری در برابر توطئه‌های دشمن
مسئولان، وکلای مردم‌اند؛ خروج از چارچوب وکالت، موجب ضمان شرعی است
قهرمانی تیم جوان جمشیدی در مسابقات والیبال دسته دوم بانوان باشگاه‌های شیراز
طرح کفیل در فارس اجرایی شد/ ورود اتباع خارجی منوط به ویزای کارگری و نظارت کارفرمای ایرانی
استاد دانشگاه شیراز برگزیده منتخب و پیشکسوت تأثیرگذار در زیست‌شناسی ایران شد
هم‌افزایی میراث فرهنگی و تعاون فارس برای جهش تحول‌آفرین
تمهیدات شهرداری شیراز برای تسهیل تردد هواداران در بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران
مدیران سفارشی کار مردم را پیش نمی‌برند/ لزوم استفاده از متخصصین در مدیریت
مرمت ۳۴ بنا‌ی تاریخی فارس؛ حرکتی برای حفاظت از هویت ملی و توسعه گردشگری