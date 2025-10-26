تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با شکست مغولستان به مرحله نیمه‌نهایی و چهار تیم برتر بازی‌های آسیایی جوانان بحرین صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال نوجوانان ایران که مرحله مقدماتی و دوم مسابقات را با چهار برد متوالی و صدرنشینی به پایان رسانده بود، از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی به مصاف مغولستان رفت.

ملی پوشان والیبال ایران در این مسابقه سه بر یک به پیروزی رسیدند تا همانند تیم ملی زیر ۱۸ سال دختر به مرحله نیمه‌نهایی و چهار تیم برتر مسابقات صعود کنند.

شاگردان عادل غلامی در ست دوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر ۱۵ فاتح میدان شدند تا پنجمین برد متوالی خود در این مسابقات را کسب کنند.

شنتیا به‌نژاد، امیر نادری، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعی‌راد، نیما باطنی، مهدی سخاوی، سید حسین زمانی، امیرمحمد رمضانی، پارسا گله‌دار، مبین کلاسنگیانی، آرمین آسیایی و میرمحمد موسوی بازیکنان تیم ملی زیر ۱۸ سال پسر ایران در این رقابت‌ها هستند.

مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان این تیم را همراهی می‌کنند.

شاگردان عادل غلامی فردا (دوشنبه پنجم آبان) و در مرحله نیمه‌نهایی به میدان می‌روند تا در صورت شکست حریف، فینالیست شوند.

گفتنی است در دو دوره قبلی بازی‌های آسیایی جوانان در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ والیبال در بین رشته‌های برگزار شده نبود و در این دوره برای نخستین بار با حضور ۱۲ تیم در هر گروه جنسیتی پیگیری می‌شود.

