باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آتش نشانی تهران جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران درباره جزئیات ریزش ساختمان در خیابان جمهوری گفت: ساعت ۱۴:۴۴ ظهر امروز یک مورد حادثه آوار در یک ساختمان مسکونی قدیمی واقع در خیابان جمهوری، بعد از خیابان ۱۲ فروردین به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

به گفته ملکی، در محل مشاهده شد که ساختمان سه‌طبقه قدیمی در حال عملیات تخریب بوده و در جریان کار، سقف طبقه دوم به‌صورت ناگهانی فروریخته است. در این حادثه پنج کارگر که در حال کار بودند، زیر آوار گرفتار شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان در همان دقایق اولیه موفق شدند چهار نفر از کارگران را زنده از زیر آوار خارج کنند. عملیات جست‌و‌جو برای یافتن کارگر پنجم نیز بلافاصله آغاز شد و پس از چند دقیقه، این فرد نیز از زیر آوار خارج شد، اما به گفته عوامل اورژانس، متأسفانه جان خود را از دست داده بود.

ریزش آوار ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری یک کشته و چهارمصدوم برجا گذاشت

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران افزود: در محل، عوامل شهرداری، اورژانس و نیروی انتظامی نیز حضور داشتند و پس از پایان عملیات جست‌و‌جو و ایمن‌سازی محل، محل حادثه به مالکان و مسئولان مربوطه تحویل داده شد.

ملکی در پایان به شهروندان توصیه کرد در زمان انجام عملیات تخریب یا بازسازی ساختمان‌های قدیمی، اصول ایمنی را رعایت کنند تا شاهد وقوع چنین حوادث تلخی نباشیم.