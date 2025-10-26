۱۱ نفر از زندانیان ندامتگاه قزلحصار با شرکت در آزمون سراسری مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پس از اعلام نتایج و قبولی موفق به ادامه تحصیل در رشته‌های پذیرفته شده شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از قوه قضاییه؛ ۱۱ نفر از زندانیان ندامتگاه قزلحصار پس از قبولی در آزمون ورودی دانشگاه‌های صنعتی شریف، پیام نور و آزاد اسلامی به مقاطع تحصیلی کارشناسی و کار شناسی ارشد راه یافتند. 

از تعداد ۱۱ نفر زندانی شرکت کننده در آزمون‌های سراسری دانشگاه‌های کشور تعداد ۴ نفر در مقطع کارشناسی و ۷ نفر در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.

زندانیان پذیرفته شده مقطع تحصیلی کارشناسی در رشته‌های مدیریت بازرگانی، عمران، مهندسی مکانیک خودرو، مهندس کامپیوتر و مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی، حقوق، حسابداری، مهندسی فن آوری اطلاعات و تربیت بدنی ادامه تحصیل خواهند داد.

در پایان هر ترم تحصیلی اساتید رشته‌های مختلف با هماهنگی واحد فرهنگی و آموزش ضمن حضور در زندان اقدام به برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی می‌کنند.

برچسب ها: قوه قضاییه ، قزلحصار
خبرهای مرتبط
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
برای باقیمانده بدهی می‌توان محکوم علیه را بازداشت کرد
دادستان کل کشور خطاب به فرزین:
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
استرداد یک زن به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز به کشور
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
آخرین اخبار
موفقیت ۱۱ زندانی ندامتگاه قزلحصار در پذیرش مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
ریزش ساختمان قدیمی در خیابان جمهوری یک کشته و چهارمصدوم برجا گذاشت
کشف و ضبط ۱۳ گونه غیرمجاز حیات وحش در یکی از آکواریوم فروشی‌های تهران
استرداد یک زن به اتهام کلاهبرداری در زمینه رمز ارز به کشور
آگاهی‌بخشی، عدالت در خدمات و توانمندسازی، سه راهبرد اصلی نظام مددکاری اجتماعی است
منتظر سوغاتی آقای شهردار از چین هستیم
اخاذی با غصب عنوان پلیس
حکم قصاص قاتل مأمور پلیس شهریار خارج از نوبت اجرا شد
بهسازی میدان تجریش با رویکرد حفظ هویت و صیانت از درختان کهنسال ادامه دارد
عبور آمار ایمن سازی در بزرگترین شریان ارتباطی جنوب غرب پایتخت از مرز ده کیلومتر
افتتاح کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان در منطقه۱۴
گامی رو به جلو برای مقابله با تغییر اقلیم
نامگذاری ۲۴ معبر در منطقه ۱۴ تهران به نام شهدای گرانقدر
جزئیات طرح تنوع در بسته‌های عمره و توجه به سلایق مختلف
آیا نسل Z می‌تواند از شر آیفون‌هایش خلاص شود؟
کشف ۱۵۸ کیلو ماده روانگردان در عملیات مشترک پلیس پایتخت و مشهد
برای باقیمانده بدهی می‌توان محکوم علیه را بازداشت کرد
اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام شود
انهدام باند جعل اسناد تجاری و دستگیری ۱۴۵ نفر
حکم منع تعقیب برای پنج بانک در پرونده قاچاق ارز
ورود دو رام قطار به ناوگان متروی پایتخت/ شورای تهران نباید نسخه آزمایشی انتخابات تناسبی باشد
ثبت بیش از ۴۹۶ هزار تخلف نداشتن گواهی معاینه فنی
۴ باند کلاهبرداری با اسکیمر توسط پلیس منهدم شد
کاهش ۳۰ درصدی جرایم خشن در کشور
تردد در اکثر معابر تهران پرحجم و سنگین است
رونمایی از لیدر‌های اعتصاب ادعایی زندان قزلحصار
افزایش سقف وام خوداشتغالی/ پرداخت تسهیلات جدید از نیمه مهرماه آغاز شد
صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۶۷۳ میلیاردی از طریق جعل سند و تصرف اراضی موات
معمای مرگ زن میانسال پس از حمله مردان مهاجم به خانه‌اش
کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته