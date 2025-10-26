باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از قوه قضاییه؛ ۱۱ نفر از زندانیان ندامتگاه قزلحصار پس از قبولی در آزمون ورودی دانشگاه‌های صنعتی شریف، پیام نور و آزاد اسلامی به مقاطع تحصیلی کارشناسی و کار شناسی ارشد راه یافتند.

از تعداد ۱۱ نفر زندانی شرکت کننده در آزمون‌های سراسری دانشگاه‌های کشور تعداد ۴ نفر در مقطع کارشناسی و ۷ نفر در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شدند.

زندانیان پذیرفته شده مقطع تحصیلی کارشناسی در رشته‌های مدیریت بازرگانی، عمران، مهندسی مکانیک خودرو، مهندس کامپیوتر و مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت ورزشی، مدیریت کارآفرینی، حقوق، حسابداری، مهندسی فن آوری اطلاعات و تربیت بدنی ادامه تحصیل خواهند داد.

در پایان هر ترم تحصیلی اساتید رشته‌های مختلف با هماهنگی واحد فرهنگی و آموزش ضمن حضور در زندان اقدام به برگزاری امتحانات پایان ترم تحصیلی می‌کنند.