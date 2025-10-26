سخنگوی مرکز مبادله گفت: امروز یکشنبه چهارم آبان‌ماه، در حراج شماره ۱۳۱ مرکز مبادله ایران، ۴۸ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۶۸۲ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز یکشنبه چهارم آبان‌ماه، در حراج شماره ۱۳۱ مرکز مبادله ایران، ۴۸ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۶۸۲ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت؛ میانگین قیمت این حجم معاملات، ۱۴ میلیارد و ۲۰۸ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد ثبت شد.

او افزود: خریداران در این بازار، فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا هستند.

گفتنی است، از ابتدای سال تاکنون، ۳۴ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۵۶۴ کیلوگرم شمش به ارزش بیش از ۲۵.۳ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

