باشگاه خبرنگاران جوان _ سهراب کمری اظهار کرد که عمده کالاهای صادراتی از مرز مهران شامل انواع محصولهای پتروشیمی، کشاورزی، تجهیزات نیروگاهی، مصالح ساختمانی، کاشی و سرامیک،ساختههای فلزی و پلاستیکی بوده است.
مدیرکل گمرک استان ایلام یادآور شد: سال گذشته یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دلار انواع کالا به وزن سه میلیون و ۲۲۰ هزار تن از این مرز به عراق و کشورهای دیگر صادر شد.
مدیرکل گمرک ایلام همچنین درباره آمار تردد مسافر در نیمه نخست امسال گفت: در این مدت شش میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۳ نفر از مرز بینالمللی مهران تردد کردهاند که این رقم در سنجش با مدت مشابه سال گذشته، هفت درصد افزایش داشته است.
کمری اضافه کرد: به طور میانگین روزانه نزدیک به ۴۰۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی و بازرگانی پس از انجام تشریفات گمرکی از این مرز به کشور عراق صادر میشود.
مرز بینالمللی مهران استان ایلام به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای رسمی جمهوری اسلامی ایران از سالهای ابتدایی پس از جنگ تحمیلی بهتدریج به کانون مبادلههای بازرگانی و تردد مسافران میان ایران و عراق تبدیل شد.
این گذرگاه مرزی به سبب موقعیت جغرافیایی ویژه و قرار گرفتن در فاصله حدود ۸۵ کیلومتری جنوبباختری ایلام و حدود ۲۳۰ کیلومتری بغداد، نزدیکترین مسیر زمینی ایران به پایتخت عراق و شهرهای زیارتی کربلا و نجف محسوب میشود.
در دهههای گذشته مهران افزون بر نقش پررنگ در صادرات کالا به ویژه محصولهای پتروشیمی، مصالح ساختمانی و تولیدات صنعتی به پرترددترین مسیر جابهجایی زائران عتبات عالیات از جمله در ایام اربعین تبدیل شده است.
ایرنا