شنیده شده معاینه صابر کاظمی توسط پزشک ایرانی و انجام انتقال او به ایران با کارشنکنی‌هایی از سوی قطری‌ها مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صابر کاظمی ستاره جوان والیبال ایران ۲۵ مهر در استخر محل اقامت خود به علت ایست قلبی از هوش رفت و با تلاش اورژانس احیا شد. وی سپس در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های قطر بستری شد و تحت مراقبت‌های پزشکی به خواب مصنوعی رفت.

در این راستا فدراسیون والیبال به درخواست خانواده کاظمی که خواهان انتقال او به بیمارستان‌های ایران بود و جهت انجام مراحل نهایی انتقال، دکتر رضا جباری جراح مغز و اعصاب مغز و اعصاب و ستون فقرات را راهی قطر کرد تا ضمن بررسی شرایط والیبالیست کشورمان اقدامات نهایی این انتقال حساس انجام شود.

با این حال شنیده شده قطری‌ها همکاری لازم را با ایران ندارند و حتی ساعت‌ها مانع بررسی شرایط کاظمی توسط دکتر جباری شده‌اند. دکتر جباری ساعت ۵ صبح امروز به قطر اعزام شد و آنگونه که شنیده شده به دلیل سنگ‌اندازی و عدم همکاری قطری‌ها تا ظهر موفق نشده صابر را ویزیت و شرایط او را بررسی کند.

علاوه بر این قرار بود مراحل انتقال این والیبالیست تا شنبه انجام شود، اما شنیده شده هماهنگی‌های لازم از سوی طرف قطری انجام نشده و اگر این اتفاق صورت نگیرد، میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال به زودی راهی قطر می‌شود تا شخصا موضوع را پیگیری کند.

