باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با استقبال از آتشبس میان طالبان و پاکستان، خواستار خویشتنداری طرفین شد. اسماعیل بقایی در سخنانی با اشاره به افزایش رشد اقتصادی و دیپلماسی با افغانستان، حقابه ایران را تعهدی اخلاقی، انسانی و اسلامی خواند.
بقایی که دیروز در مؤسسه فرهنگی و هنری شهرآرا سخن میگفت، بر تعهد کشورش برای کمک به تداوم ثبات و آرامش بین طالبان و پاکستان تأکید کرد و اعلام نمود تهران مصمم است از هر ابزاری برای ایجاد محیطی امن و باثبات در پیرامون خود استفاده کند.
وی با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی ایران با افغانستان و پاکستان، بر اهمیت برقراری صلح و آرامش بین آنها تأکید کرد و گفت: «صلح و ثبات در محیط پیرامونی ایران در راستای تأمین منافع ملی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام آمادگی ایران برای جلوگیری از هرگونه تنش بین پاکستان و افغانستان، خاطرنشان کرد: «از همان ابتدای آغاز تنشها، از هر دو کشور درخواست خویشتنداری داشتیم و خوشحالیم که به آتشبس رسیدهاند و امیدواریم این توقف درگیری، بادوام باشد.»
بقایی در بخش دیگری از سخنان خود به رشد مراودات اقتصادی ایران با افغانستان و پاکستان اشاره کرد و گفت: «طی سالهای اخیر، روند روابط تجاری و اقتصادی ایران با هر دو کشور روبهرشد بوده و این مراودات صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه افزایش پیوندهای اقتصادی و تجاری با این دو کشور و دیگر همسایگان، ثباتآور است.»
وی با بیان اینکه آمارهای موجود حاکی از افزایش مطلوب این مراودات در دو سه سال اخیر است، ابراز امیدواری کرد که «نشستهای دیپلماسی اقتصادی استانی» به افزایش بیشتر این روابط کمک کند.