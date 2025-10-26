باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شبکه جهانی الکوثر، هم‌زمان با فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، شبکه الکوثر ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «تهانینا» (به معنای «تبریک‌هایمان») را تدارک دیده است. این برنامه با هدف گرامیداشت مقام حضرت زینب (س) و تبیین نقش الگویی ایشان برای زنان و جوانان مسلمان، در قالبی ترکیبی تهیه شده است.

«تهانینا» با اجرای زینب طالب، مجری توانمند و محبوب شبکه الکوثر، شامل گفت‌و‌گو با کارشناسان مذهبی و فرهنگی، پخش نماهنگ‌ها و سرود‌های مناسبتی، ارتباط با مخاطبان در کشور‌های مختلف و بخش‌های متنوعی درباره جلوه‌های زینبی در زندگی امروز است.

«تهانینا» تلاش دارد با زبان مشترک ایمان، صبر و عشق به اهل بیت (ع)، پیام حضرت زینب (س) را به جهانیان برساند و جلوه‌ای از نشاط دینی و فرهنگی را در روز میلاد آن بانوی بزرگوار به نمایش بگذارد.

بر اساس جدول پخش شبکه، این برنامه شامگاه دوشنبه و همزمان با میلاد حضرت زینب سلام‌الله‌علی‌ها در ساعت ۲۱ از آنتن شبکه جهانی الکوثر پخش و در ساعات مختلف برای مناطق زمانی متفاوت بازپخش خواهد کرد

«تهانینا» ویژه‌برنامه‌ای است سرشار از شور و معرفت، که در روز میلاد حضرت زینب (س)، مخاطبان را به ضیافت عشق، ایمان و تبریک دعوت می‌کند؛ ضیافتی از کلام و احساس در قاب الکوثر.