باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که تیم استقلال در مصاف با فجرسپاسی شیراز بود، خبر تلخی جامعه فوتبال ایران را شوکه کرد و اکبر کارگرجم پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه استقلال، در سن ۸۱ سالگی درگذشت. وی مدت‌ها با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد.

کارگرجم که سال‌ها در خط دفاعی استقلال بازی می‌کرد، به خاطر قدرت، استقامت و بازی متعصبش لقب «سیم‌خاردار» را به خود اختصاص داده بود.

او با استقلال به قهرمانی در لیگ ایران رسید و یکی از بازیکنانی بود که نقش مهم و غیرقابل انکاری در اولین قهرمانی استقلال در آسیا ایفا کرد.

خبرگزاری ایرنا این ضایعه را به خانواده محترم کارگرجم تسلیت می‌گوید.