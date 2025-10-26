اکبر کارگرجم پیشکسوت تیم فوتبال استقلال که در اولین قهرمانی آبی‌ها در آسیا نقش غیر قابل انکاری داشت، دارفانی را وداع گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که تیم استقلال در مصاف با فجرسپاسی شیراز بود، خبر تلخی جامعه فوتبال ایران را شوکه کرد و اکبر کارگرجم پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه استقلال، در سن ۸۱ سالگی درگذشت. وی مدت‌ها با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد.

کارگرجم که سال‌ها در خط دفاعی استقلال بازی می‌کرد، به خاطر قدرت، استقامت و بازی متعصبش لقب «سیم‌خاردار» را به خود اختصاص داده بود.

او با استقلال به قهرمانی در لیگ ایران رسید و یکی از بازیکنانی بود که نقش مهم و غیرقابل انکاری در اولین قهرمانی استقلال در آسیا ایفا کرد.

خبرگزاری ایرنا این ضایعه را به خانواده محترم کارگرجم تسلیت می‌گوید.

برچسب ها: اسطوره استقلال ، استقلال تهران ، درگذشت ورزشکار
خبرهای مرتبط
پیام تسلیت وزارت ورزش در پی درگذشت نایب قهرمان مسابقات جهانی موی‌تای
درگذشت بانوی قهرمان موی تای ایران حین تمرین
کاوه رضایی استقلال را ۱۰ میلیارد تومان محکوم کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جلسه باشگاه پرسپولیس با هاشمیان برای فسخ قرارداد
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی/ صدر جدول آبی شد
کارنامه وحید هاشمیان قابل دفاع نیست/ پرسپولیس با حضور اوسمار به روز‌های اوجش می‌رسد
بازسازی ورزشگاه آزادی به ضلع شمالی رسید + عکس
الحزم ۰ - ۲ النصر/ ششمین برد پیاپی زرد‌ها با نهصد و پنجاهمین گل رونالدو+ فیلم
برنتفورد ۳ - ۲ لیورپول/ آژیر قرمز برای شاگردان اشلوت با چهارمین باخت پیاپی+ فیلم
تکواندو قهرمانی جهان؛ حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
پیروز قربانی به تیم سابقش استقلال رسید/ نبرد نویدکیا و دقیقی در نصف جهان
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
آخرین اخبار
اسطوره استقلال درگذشت
کارشکنی در معاینه صابر کاظمی توسط پزشک ایرانی و انتقال به ایران
والیبالیست‌های جوان ایرانی به نیمه نهایی رسیدند
روژان بهنامی دیگر طلایی موی تای ایران شد
پینار لطفی زاده به مدال نقره رسید + فیلم
حاجیوند نایب قهرمان شد
پسران بسکتبالیست با اقتدار بنگلادش را شکست دادند
باران جانی طلایی شد
نصیری و برخورداری رقبای خود را شناختند
طا‌ها شریفی نیز به مدال برنز مشترک رسید
استقلال ۳ - ۰ فجر سپاسی/ صدر جدول آبی شد
ترکیب استقلال و فجر سپاسی در هفته هشتم لیگ برتر
صعود تیم ملی والیبال دختران ایران به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی بحرین
پیروزی مقتدرانه پسران بسکتبال سه نفره مقابل قزاقستان با طعم صعود به یک چهارم نهایی + فیلم
بازسازی ورزشگاه آزادی به ضلع شمالی رسید + عکس
شگفتی سازی حسن رنگرز در مسابقات جهانی کشتی فرنگی + فیلم
پایان کار یزدانی با شکست برابر حریف ایتالیایی/ یک مدال از مبارزه ۷ ملی پوش
بنیامین فرجی گام نخست را محکم برداشت + عکس
سودا آقایی و امیرعباس ساغری به برنز مشترک موی تای رسیدند + عکس
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
میرحسینی پنجمین حذف شده تکواندوی ایران/ صعود یزدانی به یک چهارم نهایی
خواسته مهم ساپینتو از مهاجمان استقلال/ فقط گل بزنید!
المپیاکوس در اندیشه غافلگیری آاِک آتن/ طارمی در ترکیب اصلی؟
نوروزی: بیش از ۸۰۰ ورزشکار توسط فدراسیون پزشکی ورزشی معاینه شدند
تکواندو قهرمانی جهان؛ حذف رزمیان و برتری میرحسینی و یزدانی
صعود تیم فوتسال پسران به نیمه‌نهایی با ۱۴ گله کردن سعودی‌ها
شمشیربازی زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا؛ پایان کار تیم سابر با کسب مدال برنز
الحزم ۰ - ۲ النصر/ ششمین برد پیاپی زرد‌ها با نهصد و پنجاهمین گل رونالدو+ فیلم
جلسه باشگاه پرسپولیس با هاشمیان برای فسخ قرارداد
پیروز قربانی به تیم سابقش استقلال رسید/ نبرد نویدکیا و دقیقی در نصف جهان