باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - حجت‌الاسلام آقاجانی مدیر ستاد اقامه نماز استان، در این همایش با تشریح روند کاری ستاد، سامانه‌ها و تفاهم‌نامه‌های اجرایی، گفت: برنامه‌ها و مطالبات ستاد اقامه نماز بر اساس قانون و تفاهم‌نامه‌های ابلاغی وزارتخانه‌ها تدوین شده و دبیران اقامه نماز باید با مطالعه و بومی‌سازی این تفاهم‌نامه‌ها، اجرای آن را از مدیران دستگاه‌ها پیگیری کنند.

وی با قرائت فراز‌هایی از پیام‌های مقام معظم رهبری به اجلاس‌های سراسری نماز تأکید کرد: همه ما در قبال اقامه نماز در جامعه مسئول هستیم و ضروری است مدیران و دبیران اقامه نماز دستگاه‌ها، با پیام‌ها و مطالبات معظم‌له در زمینه ترویج فرهنگ نماز آشنا باشند.

حجت‌الاسلام آقاجانی در ادامه با اشاره به کسب رتبه برتر استان در حوزه مهدویت گفت: همان‌گونه که آذربایجان‌شرقی در ترویج فرهنگ مهدویت موفق عمل کرده است، در حوزه نماز نیز باید با همان جدیت و توجه گام بردارد.

وی افزود: مهدویت و نماز، هر دو محور هویت دینی جامعه‌اند و توجه جدی به آنها، مسیر تعالی فرهنگی را هموار می‌سازد.