به گفته فرماندار مریوان از روز گذشته (شنبه) به صورت موقت و به مدت ۲ هفته، فعالیت تجاری مرز باشماق ۲۴ ساعته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نژاد جهانی با بیان اینکه مرز باشاق به عنوان دومین مرز ترانزیتی کشور، نقشی مهم در حوزه صادرات و واردات کالا دارد و موتور محرکه اقتصاد استان است،  اظهار کرد: امیدواریم تجار و بازرگانان از ظرفیت ۲۴ ساعته شدن فعالیت تجاری به بهترین شیوه استفاده و ظرفیت مرز را اشباع کنند.

وی افزود: اگر نیاز باشد حتما دنبال دائمی شدن فعالیت شبانه روزی مرز باشماق مریوان خواهیم بود، اما فعلا آزمایشی است.

فرماندار مریوان از تفکیک خط ترانزیت و ترانشیپ در مرز باشماق خبر داد و اضافه کرد: این کار در تخلیه مرز و کاهش صف انتظار در مرز خیلی موثر بوده است.

جهانی یادآور شد: اقدامات دیگری هم در دستور کار است که مطمئنا اثرگذار خواهد بود، منتها شرط مطلب این است که دولت و بخش خصوصی و مردم همنوا و با هدف واحد همکاری کنند.

وی تاکید کرد: توسعه مرز باشماق در مسیر توسعه استان کردستان و در خدمت منافع ملی برای همه مردم است.

جهانی با بیان اینکه به دنبال این هستیم نقش بزرگتری در حوزه صادرات و واردات انجام دهیم، افزود: در حوزه زیرساخت در باشماق با مشکلات جدی مواجه بودیم و از هفت و نیم هکتاری که در بدو رسمی شدن مرز داشتیم، محدوده آن به ۳۵ هکتار افزایش یافت.

فرماندار مریوان یادآور شد: ۲۰ هکتار دیگر هم به ۳۵ هکتار موجود در مرز باشماق اضافه خواهد شد و پروژه‌های عمرانی به سرعت در حال انجام است.

جهانی به این هم اشاره کرد که لاین‌های ورود به بازارچه باشماق به صادرات، ترانزیت و مسافری تفکیک خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه نرم‌افزاری و مدیریتی کمیته هماهنگی مرز با مسئولیت و ریاست بنده فعال شده است، ادامه داد: هر هفته یکشنبه‌ها جلسات کار ویژه برگزار و تصمیمات به صورت ریز و موردی اتخاذ می‌شود.

مرز باشماق در ۱۷ کیلومتری غرب مریوان واقع شده است.

