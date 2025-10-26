باشگاه خبرنگاران جوان - «کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در جریان سفر به افغانستان در گفتوگو با صداوسیما گفت: این سفر در راستای گسترش همکاریهاست و در ملاقاتهایی که با وزرا و مسئولین سازمانهای مربوطه برگزار خواهیم کرد، به طور مشخص سه موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؛ مسائل مربوط به آب، مرز و مسائل حقوقی و قضایی سه موضوع بسیار مهم میان ایران و افغانستان هستند که فرصتهای همکاری بین دو کشور در این سه حوزه وجود دارد.
رئیس عمومی وزارت امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان هم در جریان استقبال از هیات ایرانی با اشاره به اهمیت تبادل هیاتهای بین دو کشور همسایه، گفت: ایران و افغانستان دو همسایه مهم با تاریخ مشترک از گذشتههای دور هستند و نشستها بین هیاتهای دو کشور میتواند زمینههای همکاری را بین دو طرف تقویت کند و ما به این سفرها خوشبین هستیم.
معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در نخستین دیدارها در کابل با «شمس الدین شریعتی» رییس نظارت و تعقیب فرامین و احکام افغانستان دیدار و درباره همکاریهای حقوقی و قضایی دو کشور گفتوگو و تبادل نظر کرد. در این نشست، در زمینه انتقال محکومین و استرداد مجرمین و همچنین رسیدگی به حقوق کنسولی اتباع زندانی ایرانی نیز گفتوگو و تفاهماتی حاصل شد.
به گزارش ایرنا، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در چارچوب سیاست همسایگی جهت مذاکره با مقامات افغانستان در خصوص همکاریهای مرزی، آب و قضایی وارد کابل شد.