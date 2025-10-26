شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به تسریع در روند استخدام فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد در دستگاه های اجرایی اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور رفاه حال فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد شرایط تسهیل در استخدام دستگاه‌های اجرایی امتیازاتی را برای آنها در نظر گرفت تا با امنیت بیشتری فعالیت خود را آغاز کنند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما تا کنون هیچ اقدامی برای استخدام آنها صورت نگرفته است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

جمعی از فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد که در آزمون استخدامی ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ برای تصدی پست «نگهبانی دانشگاه‌ها» پذیرفته شده‌اند، از توقف روند استخدام خود در سازمان برنامه و بودجه کشور خبر دادند.
آنها معتقدند با وجود قبولی در آزمون، تأیید گزینش و حتی امضای نهایی نامه در سازمان اداری و استخدامی کشور، اکنون نامه مربوط به تخصیص بودجه و صدور مجوز نهایی در سازمان برنامه و بودجه متوقف مانده و هنوز به مرحله اجرا نرسیده و بلاتکلیفی در سازمان برنامه و بودجه موجب تأخیر در صدور احکام استخدامی و شروع به کار نهایی شده است.
پذیرفته‌شدگان این آزمون تأکید کردند که مطابق بند «ج» ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است تمامی فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد را در طول اجرای قانون برنامه استخدام کند، و تأخیر در اجرای این حکم، تضییع آشکار حقوق ایثارگران محسوب می‌شود.

آنان از مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور خواستند با تسریع در امضای نامه نهایی، زمینه اجرای کامل قانون و شروع به کار ایثارگران را فراهم کنند.

برچسب ها: فرزندان شهدا ، دستگاه های اجرایی ، استخدام
