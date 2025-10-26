آیین اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمان شهر کارگری تهران با حضور جمعی از مسئولان شهری، پیشکسوتان و قهرمانان ورزش کارگری کشور در منطقه ۲۱ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات قهرمان شهر کارگری تهران که در محل آمفیتئاتر موزه ملی خودروهای تاریخی ایران به انجام رسید، امیدیان شهردار منطقه ۲۱، رمضی رئیس فدراسیون ورزشهای کارگری کشور، میرزایی معاون ورزش بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران حضور یافتند و طی آن، از مدیران شهری، ورزشکاران، خانواده معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه و اصحاب رسانه همراه بود، از برترینهای نخستین دوره مسابقات قهرمان شهر کارگری تهران تجلیل بهعمل آمد.
محسن امیدیان شهردار منطقه ۲۱ در این مراسم با اشاره به استقبال چشمگیر کارگران از این رویداد گفت: «رویداد قهرمان شهر امسال وارد چهارمین سال خود شده و برای نخستین بار با ابتکار معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۱، بخش کارگری آن نیز برگزار شد که خوشبختانه با مشارکت فعال واحدهای صنعتی و کارگران عزیز همراه بود.»
وی افزود: «بیش از ۱۲۰۰ نفر از کارگران در رشتههای مختلف از جمله طنابکشی، کشتی، دارت، فوتبال گلکوچک و فوتبالدستی در دو بخش آقایان و بانوان شرکت کردند که این استقبال، نشاندهنده ظرفیت بالای ورزش در میان جامعه کارگری است.»
امیدیان با تأکید بر اهمیت ترویج ورزش در میان شهروندان و کارگران گفت: «شهرداری منطقه ۲۱ خود را موظف میداند در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و شناسایی استعدادهای ورزشی گامهای مؤثری بردارد. همراهی فدراسیون ورزشهای کارگری و هیئتهای ورزشی استان فرصت ارزشمندی برای کشف و پرورش استعدادهای جدید فراهم کرده است.
این مسابقات با هدف گسترش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت جسمی و روحی قشر کارگر و ایجاد همبستگی میان کارکنان صنایع و مجموعههای تولیدی، در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.
در بخش آقایان، ورزشکاران در رشتههای فوتبال گل کوچک، دارت، تنیس روی میز، فوتبالدستی، مچاندازی، طنابکشی و کشتی با یکدیگر به رقابت پرداختند. این رقابتها طی روزهای چهارشنبه ۳۰ مهر و جمعه دوم آبانماه انجام شد.
روز پنجشنبه اول آبانماه نیز مسابقات در بخش بانوان در رشتههای تنیس روی میز، دارت، داژبال و فوتبالدستی برگزار شد.
مهدی خدایی، معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۱، با اشاره به استقبال چشمگیر کارگران از این مسابقات اظهار داشت: «برگزاری این رقابتها در امتداد چهارمین دوره مسابقات قهرمان شهر است و خوشبختانه منطقه ۲۱ توانست برای نخستینبار متولی برگزاری قهرمان شهر کارگری شد؛ رویدادی که توانست موجی از نشاط، همبستگی اجتماعی و روحیه سالم رقابتی را میان کارگران، بهعنوان بازوان تولید و اقتصاد کشور، به جریان بیندازد.»
خدایی افزود: «مشارکت گسترده کارگران نشان داد که برگزاری منظم چنین برنامههایی میتواند به تحقق اهداف عالی مدیریت شهری در حوزه ورزش همگانی و تندرستی اقشار مختلف جامعه، بهویژه جامعه کارگری، کمک شایانی کند.»