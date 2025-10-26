باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - محمد حسین قلعه‌ای فرماندار بناب در جلسه شورای مناسب سازی اماکن، ادارات و بانک‌ها گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند با برنامه‌ریزی دقیق، زیرساخت‌های فیزیکی و خدماتی خود را برای استفاده آسان افراد دارای معلولیت بهینه کنند تا این عزیزان بتوانند بدون محدودیت و با سهولت از امکانات عمومی بهره‌مند شوند.

وی همچنین بر لزوم آموزش کارکنان ادارات و ارتقای آگاهی عمومی در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرد و خواستار همکاری شهرداری، آموزشو پرورش و نهاد‌های خدماتی و سایر دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های مناسب‌سازی شد.



وی در پایان گفت:تعهد ما به مناسب‌سازی محیط‌ها و خدمات، نشانه توجه به همه اقشار جامعه و تحقق جامعه‌ای برابر و عادلانه است.