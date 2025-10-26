بیست و نهمین جشنواره فیلم شب‌های سیاه تالین فهرست فیلم‌های خود را با حضور چند فیلم دیگر از سینماگران ایرانی اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیست و نهمین جشنواره فیلم شب‌های سیاه تالین از ۷ تا ۲۳ نوامبر (۱۶ آبان تا ۲ آذر) در استونی برگزار خواهد شد و طبق اعلام پیشین فیلم سینمایی «دوگانه» ساخته عباس نظام دوست در اولین نمایش جهانی در بخش مسابقه اصلی جشنواره به نمایش در خواهد آمد.

 همچنین «آه، چه روز‌های خوشی بود» ساخته همایون غنی زاده محصول ایران، فرانسه، آمریکا و کانادا در بخش مسابقه انتخاب منتقدان حضور دارد. 

به گزارش سینه ایران و بر اساس اعلام جدید جشنواره هم «بیداد» ساخته سهیل بیرقی در بخش جوان، «چشم بادومی» ساخته ابراهیم امینی در بخش انیمه، «زمستان است» ساخته سجاد ایمانی محصول ایران، فرانسه و کانادا در بخش مسابقه مستند، انیمیشن‌های کوتاه «مثل دوست مثل گوزن» ساخته ملک اقبالی، «با نوار‌های کاست و نان تست‌ها در ماشین» ساخته کیانا نقشینه محصول فرانسه و آلمان و «رامون با ارواح حرف می‌زند» ساخته شروین کرمانی محصول کانادا و اسپانیا در بخش مسابقه انیمیشن‌های کوتاه، «یک مریم بی نقص» ساخته سولماز اعتمادزاده و آرا طوروسیان محصول ایران و آمریکا در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه داستانی، «درخت گلابی» ساخته شاداب شایگان محصول آلمان در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه استعداد‌های جدید به نمایش در خواهند آمد.

امسال علی عسگری سینماگر ایرانی نیز یکی از داوران جشنواره شب‌های سیاه تالین در کشور استونی خواهد بود

